Stationsleiterin Fotini Schwarz war mehr als 40 Jahre im Klinikum

Von: Nicole Demmer

Geht in den Ruhestand: Stationsleiterin Fotini Schwarz. © Florian Künemund/nh

Fotini Schwarz geht nach mehr als 40 Jahren im Witzenhäuser Krankenhaus in den Ruhestand.

Werra-Meißner – Sie hat eine ungewöhnliche Karriere im Klinikum Werra-Meißner gemacht – Anfang der Woche hatte Fotini Schwarz, pflegerische Stationsleiterin der Inneren Medizin und Geriatrie am Standort Witzenhausen nach mehr als vier Jahrzehnten Tätigkeit im Haus ihren letzten Arbeitstag. Nun stehen Resturlaub und passive Altersteilzeit an.

Anfang der 1980er Jahre kam Fotini Schwarz ins Unternehmen und arbeitete die ersten vier Jahre als Reinigungskraft. „Es war schon immer mein Wunsch, Krankenschwester zu werden. Aber ich habe früh ein Kind bekommen und musste mit dem Beginn der Ausbildung warten. Durch die Tätigkeit in der Reinigung hatte ich es zumindest schon mal ins Haus geschafft“, erinnert sie sich. 1985 klappte es dann. Sie ergatterte als eine von 400 Bewerbern einen der 30 angebotenen Ausbildungsplätze, berichtet Klinikumssprecher Florian Künemund.

Ab 1988 arbeitete Fotini Schwarz in der Inneren Medizin, später als stellvertretende Stationsleiterin. Zum 1. Januar 2005 übernahm sie die Leitung der beiden Inneren Stationen in Witzenhausen. „Ich habe mir das zugetraut und wollte die tägliche Arbeit mit meinem Team so optimal wie möglich für die uns anvertrauten Patienten gestalten“, so die 62-Jährige.

„Natürlich gab es auch schwierige Momente. Aber ich habe diesen Schritt nie bereut. Genau wie es für mich auch nach so vielen Jahren keinen schöneren Beruf als den der Krankenschwester gibt und ich diesen immer wieder ergreifen würde – trotz aller Widrigkeiten, die durch unser Gesundheitssystem entstanden sind.“ Was Fotini Schwarz in der täglichen Arbeit stets am Herzen lag, war zum einen eine positive und konstruktive Atmosphäre im Team. „Und die ist hier in Witzenhausen wirklich gut. Das Personal im ganzen Haus hält stationsübergreifend zusammen, das wurde durch die besonderen Anforderungen in der Pandemie sogar noch mal gestärkt“, sagt Fotini Schwarz. Und zum zweiten war ihr der vertrauensvolle Umgang mit Patienten ein besonderes Anliegen. „Mir war es immer wichtig, im Austausch mit den Menschen zu sein, sie auch einfach mal in den Arm zu nehmen, wenn sie am Boden sind, und auf ihre Bedürfnisse einzugehen.“

Nun steht für Fotini Schwarz der Weg in den Ruhestand an. Für ihre bald zusätzlich zur Verfügung stehende Freizeit hat sie auch schon konkrete Pläne: Zum einen möchte die dreifache Mutter und frisch gebackene Großmutter Zeit mit der Familie verbringen, zum anderen im nächsten Jahr mit ihrem Mann den Jakobsweg laufen. Auch Aufenthalte im Elternhaus in ihrer Heimat Griechenland stehen an. (nde)