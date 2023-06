Besonderer Lieferdienst im Werra-Meißner-Kreis bleibt ohne Erfolg

Von: Stefan Forbert

Teilen

Das einzige Fahrzeug: Nach wie vor werden nur mit diesem Elektro-Wagen die Waren im Werra-Meißner-Kreis für den Dienst Useme ausgeliefert. © Diploma-Hochschule

Ein wissenschaftlich begleiteter Lieferdienst für den ländlichen Raum wird Ende September wieder eingestellt.

Werra-Meißner – So optimistisch, wie die Projektmacher starteten, fällt ihre Bilanz nach eineinhalb Jahren nicht aus. Im Rahmen des Projekts ist der in Bad Sooden-Allendorf ansässigen Hochschule Diploma allerdings ein entscheidender Mangel im Werra-Meißner-Kreis aufgefallen. Und es gibt weitere Erkenntnisse.

Darum ging es: In der extra dafür auserkorenen Modellregion Werra-Meißner sollte ein Lieferdienst für regionale Produkte etabliert werden, wobei – und das ist das Besondere – alle Waren mit einem Elektrofahrzeug ausgeliefert werden. Die Bestellungen werden, so sieht es das Konzept vor, gesammelt, zunächst sollten sie dann je nach gewünschtem Datum zusammen am folgenden Tag geliefert werden.

Der operative Teil des Lieferdienstes sei „erfolgreich gestartet worden“, so lautet die Einschätzung der Diploma, die die Chancen und Möglichkeiten eines Lieferdienstes für regionale Produkte untersuchen sollte, nach gut einem Jahr Laufzeit. Allerdings habe das Projekt nicht die erhofften Ergebnisse gebracht.

Und weil Wirtschaftlichkeit und Bestellaufkommen nicht gegeben seien, um jeden Tag auszuliefern, würden die Bestellungen derzeit nur am Samstag ausgeliefert.

Um die gefahrenen Kilometer zu reduzieren und damit den Energieverbrauch, wird zudem eine eigene intelligente Routenoptimierung verwendet. Sie habe gezeigt, dass diese Routenplanung nicht nur zeitsparend ist, sondern auch bessere Ergebnisse erzielt, als eine Planung per Hand, lautet das Resümee von Alexander Hobein, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der Diploma.

Als eine Erkenntnis im Laufe des Projektes stellte sich laut Hobein ein zögerlicher Umgang der Kunden heraus. Zwar empfänden viele die Idee als gut, allerdings zögerte sie, Waren zu bestellen.

Die Gründe hierfür sind nach Ansicht des Wissenschaftlers divers: Zum einen sei die wirtschaftliche Situation vieler Menschen im Kreis durch Pandemie und Inflation angespannt, um regelmäßig Bio-Produkte zu bestellen. Andererseits schrecke möglicherweise die digitale Bestellung über Web oder App manche älteren Kunden ab.

Die Folge der schwachen Akzeptanz und Resonanz: Aus dem Plan, nach und nach eine ganze Flotte mit Elektro-Fahrzeugen aufzubauen, wurde nichts. Immer noch ist nur ein E-Lieferwagen im Einsatz, aber auch nur noch bis September.

Im Verlauf des Projekts „Lieferservice per Elektroauto“ hat sich nach der Auswertung nach gut einem Jahr laut Alexander Hobein von der Diploma-Hochschule vor allem noch eine Herausforderung herausgestellt: fehlende Elektroaufladestationen.

Die Aufladestationen im Werra-Meißner-Kreis sind „nicht nur ungleich verteilt, sondern auch zu langsam, um ein hohes Lieferaufkommen mit nur einem Lieferfahrzeug zu bewältigen“, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter und Dozent. Um einen Lieferdienst mit Elektrofahrzeugen wirtschaftlich profitabel umsetzen zu können, müsse die Infrastruktur und Technologie für Elektromobilität in der Region kontinuierlich verbessert werden.

Aktuell ist der Wirtschaftsförderungs-GmbH Werra-Meißner nichts dazu bekannt, ob und wann das E-Ladenetz im Werra-Meißner-Kreis weiter ausgebaut werden soll, hieß es gestern auf Anfrage. Die Energieversorger der Region seien in den vergangenen Jahren bereits in Vorleistung gegangen, erklärte Wirtschaftsförderer Johannes Thomas. Seiner Aussage zufolge wurden Ladesäulen flächendeckend im öffentlichen Raum installiert, sind aber aufgrund der noch zu geringen Anzahl von Elektrofahrzeugen im Landkreis „derzeit wirtschaftlich wenig attraktiv“. Der Markt werde allerdings von den genannten Akteuren intensiv beobachtet, um kurzfristig auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können.

Prognostisch geht die WFG allerdings eher nicht davon aus, dass das öffentliche Netz in absehbarer Zeit flächendeckend weiter ausgebaut wird, da im ländlichen Raum aufgrund des hohen Anteils an Einfamilienhäusern zwischen 80 und 90 Prozent der E-Fahrzeugnutzer als „Heimlader“ zu klassifizieren sind und ihre Fahrzeuge im privaten Bereich (am Wohnsitz oder Arbeitsplatz) laden, „sodass öffentliche Ladevorgänge derzeit hier bei uns noch eher die Ausnahme darstellen“, so Thomas.

Das Lieferdienst-Projekt, von dem man sich das Beflügeln des regionalen Handels durch Zusammenführen von Angebot und Nachfrage versprochen hatte, war von WFG-Geschäftsführer Dr. Lars Kleeberg als „durch und durch nachhaltig“ bewertet worden.

Dass es als gescheitert angesehen wird, liegt aber nicht allein am Problem der Aufladestationen. Das Fazit zu dem Projekt, das noch bis Ende September dieses Jahres läuft, ist laut Wissenschaftler Hobein schlicht und einfach: Ein Lieferdienst per Elektroauto in der ländlichen Region „ist wirtschaftlich nicht tragfähig“

So funktioniert der Projekt-Lieferdienst regionaler Produkte: Verbraucher können über eine von einem Programmentwickler – der Firma ConRat WebSolutions in Wanfried – erarbeitete digitale Bestellplattform von Anbietern aus dem gesamten Kreis „UseMe“-Waren bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Das Sortiment reicht von Wurst lokaler Metzger über Mohn-Öl und Düngepellets aus Schafwolle bis zu Computer-Zubehör samt Druckerpatronen. (sff)