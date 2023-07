Europäische Jugendwoche vom 22. bis 29. Juli mit Gruppen aus fünf Ländern

Tanz, Musik und bunte Trachten

+ © Hartmut Neugebauer Europäische Jugendwoche: Bei der heimischen Gruppe „Die Ludwigsteiner“ fliegen die Röcke. Archi © Hartmut Neugebauer

Nach der coronabedingten Zwangspause kehren wieder Tanz, Musik und bunte Trachten auf dem Ludwigstein ein. Die 62. Europäische Jugendwoche findet vom 22. bis 29. Juli auf der Burg statt.

Ludwigstein - Mit Gruppen aus Frankreich, Nordmazedonien, Polen und Finnland sorgt der Arbeitskreis Europäische Jugendwochen wieder für eine spannende Mischung für Interessierte von internationaler Folklore, wie angekündigt wird. Die 200 meist Jugendlichen aus Nordmazedonien, Polen, Finnland, Deutschland und Frankreich treffen sich, um sich in zahlreichen Workshops auszutauschen und gelebte Folklore ihrer Heimatländer zu präsentieren.

Dazu laden die Gruppen während der öffentlichen Auftritte auf der Burg und in der Region ein. Mit der hauseigenen Gruppe „Die Ludwigsteiner“ präsentiert der Nachwuchs des Arbeitskreises ein neues Arrangement von Tänzen aus verschiedenen Regionen Hessens.

Dabei arbeiten sie mit den Freunden von „Le Quadrille Occitan“ aus Toulouse zusammen und feiern im Rahmen eines gemeinsamen Abendprogramms die deutsch-französische Freundschaft und die Unterzeichnung der Elysee-Verträge vor 60 Jahren. Die Gruppe „Slowianki“ wurde 1974 durch Studenten der Jagellonien Universität in Krakau gegründet. Ihr Repertoire beinhaltet Tänze und Gesänge verschiedener Regionen Polens.

Auch Weihnachtslieder und Pastorale sind in ihrem Programm. In ihrer umfangreichen Sammlung finden sich neben polnischen Trachten auch Trachten aus Bulgarien, Slowenien und der Ukraine. Auch die Gruppe „KUD Oteks“ aus Ohrid in Nordmazedonien ist keine Unbekannte auf Burg Ludwigstein. Seit ihrer Gründung 1983 durch Mitarbeiter einer Textilfabrik waren sie bereits fünf Mal auf der Eurowoche. Sie präsentieren typische nordmazedonische Tänze und Musik, speziell vom Ohridsee im Südwesten des Landes. Die Gruppe „Motora” stammt aus Joensuu im Osten Finnlands. Für ihre energetischen Choreografien mit traditionellen und modernen Elementen wurden sie schon mit verschiedenen nationalen Preisen ausgezeichnet. Durch die geografische Lage zeigen sich in ihren Tänzen auch osteuropäische Einflüsse. Die Europäische Jugendwoche ist ein einzigartiges Jugendtreffen und Folklorefestival. Das Ziel der Eurowoche war es von Beginn an, junge Menschen aus Europa und der Welt zusammen zu bringen, um sich und ihre Kultur gegenseitig kennenzulernen. Auch heute noch, genau 70 Jahre später, möchte das Festival damit zur Verständigung zwischen den Völkern und Kulturen und schlussendlich zum Frieden in der Welt beitragen. Organisiert wird die Jugendbegegnung vom Verein Arbeitskreis Europäische Jugendwochen auf Burg Ludwigstein. sff