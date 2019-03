Fälle in Witzenhausen und Neu-Eichenberg: Polizei fasst Einbrecherbande

Fahndungserfolg für die Polizei: Die Beamten haben nach Angaben von Polizeisprecher Jörg Künstler eine Einbruchsserie in Witzenhausen, Neu-Eichenberg und zuletzt in Bad Sooden-Allendorf aufgeklärt.

Für Einbruchsopfer besteht die Möglichkeit, gestohlene Gegenstände wiederzubekommen.

Bei ihren Ermittlungen arbeitete die Polizei im Werra-Meißner-Kreis eng mit der Polizeiinspektion Göttingen zusammen, die nach einer Serie von Einbrüchen in Northeim und Göttingen eine spezielle Ermittlungsgruppe eingerichtet hatte. Laut Künstler zeigten sich dabei Parallelen zu Fällen in Witzenhausen und Neu-Eichenberg.

„Anfang Februar konnten dann eine Frau und vier Männer verschiedener Nationalitäten bei Durchsuchungen in Stadt und Landkreis Göttingen sowie einer Verkehrskontrolle festgenommen werden“, berichtet Künstler. „Ihnen können eine Vielzahl von Wohnungseinbrüchen nachgewiesen werden.“ Die Tatverdächtigen sind zwischen 25 und 37 Jahre alt und sitzen derzeit wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und der Bandenhehlerei in Untersuchungshaft in verschiedenen Gefängnissen in Niedersachsen.

Die Bande ist nach derzeitigem Ermittlungsstand in wechselnder Besetzung in ganz Norddeutschland aktiv gewesen und hatte ihre Aktivitäten ab November auch auf den Werra-Meißner-Kreis ausgedehnt. „Die Ermittler der Eschweger Kripo konnten bereits einige sichergestellte Gegenstände Tatorten im hiesigen Bereich zuordnen“, sagt Künstler. Es sei eine Unmenge von Diebesgut aufgefunden und sichergestellt worden, die Zuordnung zu den jeweiligen Einbrüchen werde allerdings noch längere Zeit dauern. „Die ermittelnden Beamten werden sich diesbezüglich mit den Geschädigten in Verbindung setzen.“

Auch wenn der Fahndungserfolg in diesem Fall der guten Tatortarbeit und der Kooperation mit den Göttinger Kollegen zu verdanken sei, käme es bei solchen Ermittlungen auch oft auf die Hilfe der Bürger an, sagt der Chef der Polizei im Werra-Meißner-Kreis, Kriminaldirektor Rainer Neusüß. „Daher sollte sich auch niemand scheuen, bei verdächtigen Beobachtungen im Wohnumfeld die örtliche Polizei zu verständigen.“

