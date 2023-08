Mit Stühlen und Eisenstange: Zwölf Personen prügeln sich wegen falsch geparktem Auto – zwei Schwerverletzte

Von: Evelyn Ludolph

Ein falsch geparktes Auto ist Auslöser für eine schwere Schlägerei in Witzenhausen. (Symbolfoto) © Panthermedia/Imago

Weil ein Auto falsch geparkt war, eskaliert in Witzenhausen eine Auseinandersetzung. Zwei Menschen werden dabei schwer verletzt.

Witzenhausen – Zwölf Personen haben sich am Samstag in Witzenhausen zum Teil mit Stühlen und einer Eisenstange geprügelt. An der Oberen Mühlstraße gab es zunächst einen Streit wegen eines widerrechtlich geparkten Fahrzeuges. Nachdem das Auto umgeparkt worden war, kehrten zwei Personen zum Ereignisort zurück und suchten um 23.20 Uhr die körperliche Auseinandersetzung mit der Gegenpartei, teilt die Polizei mit. Im Verlauf der Schlägerei beteiligten sich bis zu zwölf Personen.

Zwei Angreifer wurden dabei schwer verletzt und mussten in die Kliniken nach Kassel und Göttingen gebracht werden. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Schlägerei wurde durch die Polizei beendet. Die Beteiligten erwartet ein Strafverfahren wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung. (elu)

