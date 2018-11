Falsche Polizisten fragten Witzenhäuserinnen nach Bargeld, Schmuck und Schließfächern

Betrug: Falsche Polizisten in Witzenhausen riefen ältere Damen an.

Erneut ist es zu betrügerischen Anrufen gekommen, diesmal in Witzenhausen. Am Dienstag wurden drei ältere Frauen, alle 79 Jahre alt, von falschen Polizeibeamten angerufen.

Eine 79-Jährige habe von einem Polizisten berichtet, der ihr mitteilte, dass man zwei Rumänen festgenommen habe. Dabei habe man auch eine Liste mit Bankverbindungen gefunden und wolle diese abgleichen. Zusätzlich wurde gefragt, ob sie ein Schließfach zu Hause habe. Außerdem wurde die Nummer 05542/93110 im Telefondisplay angezeigt. Dazu gibt die Polizei bekannt, dass sie niemals unter der Notrufnummer 110 anruft – auch nicht in dieser abgewandelten Form.

Ähnlich erging es auch zwei weiteren 79-jährigen Frauen aus Witzenhausen: In einem Fall wurde durch einen angeblichen Beamten der Polizeistation Witzenhausen mitgeteilt, dass an der Berliner Straße eine rumänische Diebesbande unterwegs sei. Außerdem wurde nach Bargeld, Schmuck und einem Schließfach gefragt. Als die Angerufene nach einem ihr persönlich bekannten Kollegen der Polizeistation Witzenhausen fragte, wurde das Gespräch beendet. In beiden Fällen soll der Anrufer deutsch mit ausländischen Akzent gesprochen haben.

Beim dritten Anruf teilte der falsche Polizist – diesmal ohne Akzent – mit, dass in Hebenshausen zwei Männer festgenommen worden seien. Die ältere Frau wurde ebenfalls nach Bargeld, Schmuck und einem Schließfach gefragt.

In keinem der Fälle kam es zu einer Geld- oder Schmuckübergabe.