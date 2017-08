Fast 100 Gruppen: Rekord-Umzug beim Witzenhäuser Erntefest

Witzenhausen. Seit 160 Jahren wird in Witzenhausen das Erntefest gefeiert – und der Festumzug am Sonntag war diesem Jubiläum mehr als würdig: Rekordverdächtige 96 Gruppen sorgten dafür, dass die tausenden Zuschauer, die in der ganzen Altstadt die Straßen säumten, fast zwei Stunden lang ein buntes Bild geboten bekamen.

Dass die als Piraten verkleideten Ehemaligen dabei einige Komiteederiche „verhafteten“, war nur einer von vielen humorvollen Beiträgen. So traten beispielsweise die Ehefrauen der Komiteederiche als "Sahneschnitten" auf, formierten sich regelmäßig als Geburtstagstorte und sangen dem altgedienten Erntefest zum 160. Geburtstag ein Ständchen. Zehn Musikzüge und Marchingbands sorgten für den richtigen Klang beim Festumzug.

Auch die Vereine hatten sich viel einfallen lassen: Der SSV Witzenhausen zündete die Aufstiegsrakete, nachdem in der vergangenen Saison die erste und die zweite Mannschaft in die nächsthöhere Spielklasse aufgestiegen sind. Statt an Trikot und Stutzen erkannte man die Kicker daher an Astronautenkostümen. Sportlich wurde es bei den Judoka der TG Witzenhausen. Sie verwandelten die Altstadtstraßen kurzerhand in eine Sportarena und zeigten auf mitgebrachten Matten den Zuschauern ihr Können. Das gab viel Applaus für die jungen Sportler. Die Jugend- und die Kinderfeuerwehr Witzenhausen widmeten sich einem wichtigen Thema: Sie informierten die Witzenhäuser im Umzug darüber, wie wichtig es ist, einen Feuerlöscher im Haus zu haben.

Dass der Erntefestumzug viel länger war als in den vergangenen Jahren, lag vor allem an vielen kurzen Beinen. Weil die Sommerferien vorbei sind, können auch die Schulen und Kindergärten am Umzug teilnehmen – das taten sie mit insgesamt 28 Gruppen auch zahlreich, bunt und gut gelaunt. Allein die Johannisberg-Schule schickte zwölf Fußgruppen auf die Strecke – der mit Abstand größte Beitrag. Die Schüler ließen das Publikum an ihren Berufswünschen teilhaben, riefen zum Schutz der Umwelt auf oder dankten den Bauern, ohne die wir alle nichts zu essen hätten. Der neue Schulleiter Andreas Hilmes trug tapfer sein neues Amt in Form einer hölzernen „Schulleiter“ durch den Umzug.

Weitere Berichte zum Witzenhäuser Erntefest lesen Sie in der gedruckten Montagsausgabe der HNA-Witzenhäuser Allgemeinen.