Festival „Treppen, Keller, Hinterhöfe“ in Witzenhausen: Besucher können Kleinode entdecken

Witzenhausen. Bequeme Schuhe sollte man anhaben, wenn man am Wochenende beim Kulturfestival „Treppen, Keller, Hinterhöfe“ (TKH) auf Erkundungstour geht – denn es gibt viel zu sehen.

Zudem sind in diesem Jahr die Wege zwischen den Standorten etwas weiter, gibt Stephan Brübach, der Vorsitzende der Kulturgemeinschaft, zu. „Aber die Standorte liegen wie Perlen an einer Kette.“ Man wolle die Besucher einladen, ihre Stadt in Ruhe zu erlaufen und so einmal ganz anders wahrzunehmen.

Um Wahrnehmung geht es auch im Keller des Amtsgerichts an der Walburger Straße: Dort kann man in dunklen Ecken in Tastkisten greifen und die eigenen Sinne spielerisch einsetzen. Nebenan ticken gleichmäßig Kunstuhren mit Namen wie „Zahn der Zeit“ – Künstlerin Iris Schulz (Edertal) ist schon zum fünften Mal Teil von TKH.

Eine „Wiederholungstäterin“ ist auch Ceylan Fain: Die Witzenhäuser Fotografin nimmt die Besucher einen Raum weiter mit auf eine fotografische Weltreise durch die Arktis, den Nahen Osten, Deutschland und Nordamerika – und zeigt dabei ganz bewusst Widersprüche, die man auf Reisen nicht gern sehen will.

Im Haus gegenüber gibt es eine Premiere: Künstlerin Shanti Ines Kassebom stellt erstmals bei TKH aus. Ihre Werke in erdigen Farbtönen fügen sich gut in die frisch sanierten Räume im Alten Spital ein. In der Michaelskapelle nebenan trifft man einen alten Bekannten: Dirk Scholz (Nordhausen) ist nach einer Teilnahme 2016 nach Witzenhausen zurückgekehrt. Der Künstler hat sich dieses Mal von der Kapelle inspirieren lassen und eigens für TKH zum Bibelpsalm 23 („Der Herr ist mein Hirte“) große, abstrakte Acrylbilder gemalt.

An der Stubenstraße 1 findet man Kunst auf einer Baustelle: Barbara Brübach zeigt Drucke und Kalligrafien auf Tellern. Zudem erwarten die Besucher Baupläne: Denn über das Stadtentwicklungsprogramm ISEK soll das Gebäude begrünt und neu genutzt werden. Wie, verrät Stephan Brübach auf mehreren Stellwänden.