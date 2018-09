"Treppen, Keller, Hinterhöfe" in Witzenhausen: Besucherrekord in Sicht

Witzenhausen. Es zählt zu den beliebtesten Stadtfesten der Region, wurde 2013 sogar als eines der 19 schönsten in ganz Europa ausgezeichnet. Und auch bei seiner inzwischen sechsten Auflage begeisterte das Kunst- und Kulturfestival „Treppen Keller Hinterhöfe“ (TKH) in Witzenhausen wieder die Massen.

+ Bilder und Musik: Im Stadtraum unterhielten Heidrun Berressem (rechts) und Renate Thaler mit Schifferklavier und Gesang. © Per Schröter Ein „Festival für alle Sinne“ hatte die Kulturgemeinschaft Witzenhausen ihren Gästen auch in diesem Jahr wieder versprochen – und genau das wurde es auch. Drei volle Tage wurde die Kirschenstadt zur Bühne für Musiker, Maler und Bildhauer – vom Vollprofi bis zum Laienkünstler. An 24 Orten mit unterschiedlichsten Charakteren präsentierten sie ihre Werke: Bunte Gemälde in grauen Kellergewölben, Skulpturen aus kaltem Metall in verwunschenen Gärten, eindrucksvolle Fotografien in einfachen Kneipenräumen und große Konzerte auf winzig kleinen Bühnen.

„Ich finde es großartig, meine Bilder einmal in einem Rohbau ausstellen zu können“, meinte Malerin Doris Brunner aus Kelkheim bei Frankfurt, die zum ersten Mal am TKH teilnahm und ihre Werke im entkernten Teil des Faber’schen Hauses über dem Tante-Erma-Laden präsentierte. „Das passt einfach richtig gut zu meinen Bildern“, meinte Brunner. Überhaupt halte sie das gesamte Festival für sehr gelungen. „Was ich selbst so gesehen habe, sind hier sehr talentierte und ambitionierte Künstler vertreten“, lobte sie die Auswahl der Organisatoren.

Von einer „supertollen Veranstaltung“ sprach auch Besucherin Almira Reusse. „Treppen, Keller, Hinterhöfe bietet eine großartige Plattform für die Künstler und gleichzeitig ein enorm breites Spektrum für das Publikum“, sagte die Witzenhäuserin, die selbst gerne malt und bei einer früheren TKH-Auflage schon einmal ausgestellt hat. „Diese Veranstaltung inspiriert mich selbst als Künstlerin“, so Reusse, die sich von der „unglaublichen Bandbreite und Kreativität“ der vertretenen Künstler begeistert zeigte.

Doch nicht nur Künstler und Besucher waren am Wochenende bester Dinge. „Es könnte kaum besser laufen“, freute sich auch Kulturverein-Vorstandsmitglied Helga Mischur schon am Samstagnachmittag über die tolle Besucherresonanz. So seien diesmal nahezu doppelt so viele Dauerkarten wie noch beim fünften TKH vor zwei Jahren verkauft worden. „Zwar ist dafür die Zahl der Tageskarten etwas zurückgegangen, aber das werden wir sicher am Sonntag durch die beiden Aufführungen der Carmina Burana in der Liebfrauenkirche noch aufholen“, war Mischur guter Dinge, am Ende eventuell sogar einen neuen Besucherrekord vermelden zu können. Ihr spezieller Dank ging an die rund 100 freiwilligen Helfer, die auch diesmal wieder für einen reibungslosen Ablauf des Festivals sorgten. „Ohne sie wäre eine solche Veranstaltung gar nicht möglich“, betonte Mischur.

Berichte von einzelnen Konzerten und weiteren Programmpunkten lesen Sie in der gedruckten Montags- und Dienstagsausgabe der HNA-Witzenhäuser Allgemeinen.