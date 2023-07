Folkloregruppen eröffnen Europäische Jugendwoche in Witzenhausen

Tanz und Musik begeistern Gäste

+ © Per Schröter Die polnische Folkloregruppe „Slowanki“ erhielt für ihren schwungvollen Auftritt donnernden Applaus. © Per Schröter

Nach dreijähriger Zwangspause findet auf Burg Ludwigstein erstmals wieder die Europäische Jugendwoche statt.

Am Samstagabend wurde sie mit einem ebenso bunten wie fröhlichen Folkloreabend auf dem Platz vor der Liebfrauenkirche eröffnet.

„Wir freuen uns sehr, dass die 62. Auflage dieser tollen Veranstaltung nach so langer Pause endlich unter normalen Bedingungen stattfinden kann“, betonte Michael Göbel, Vorsitzender des Arbeitskreises Europäische Jugendwoche, in seiner Eröffnungsrede. Nachdem den Veranstaltern in den Jahren 2020 und 2021 Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, seien es im vergangenen Jahr Probleme mit dem Impfstatus gewesen. „Deswegen hatten wir uns dazu entschieden, eine kleine interne Feier zu machen und zu warten, bis sich alles wieder normalisiert hat“, so Göbel. Sein Dank ging an die Stadt Witzenhausen, deren Magistrat sowie den Landkreis, ohne deren finanzielle Hilfe die Europäischen Jugendwochen nicht durchführbar wären. „Außerdem danke ich allen Verantwortlichen, die es ermöglicht haben, dass wir die Jugendwoche heute hier vor der Liebfrauenkirche eröffnen können.“

+ Zusammen mit den teilnehmenden Jugendgruppen begrüßte der Arbeitskreis-Vorsitzende Michael Göbel (am Mikrofon) die Zuschauer zur Eröffnungsfeier der 62. Europäischen Jugendwoche. © Per Schröter

Rund 200 Jugendliche aus Deutschland, Polen, Frankreich, Nordmazedonien und erstmals auch aus Finnland sind auf der Burg zusammengekommen, um sich auszutauschen, zu tanzen und zusammen Spaß zu haben. Einen ersten Eindruck von ihrem Können präsentierten die Gruppen am Samstag den mehreren hundert Besuchern auf dem Kirchplatz und ernteten für ihre Darbietungen stürmischen Applaus.

„Es ist eine große Freude, dass wieder so viele Jugendliche aus ganz Europa nach Witzenhausen gekommen sind“, betonte der erste Kreisbeigeordnete Friedel Lenze und lobte das große Engagement des Arbeitskreises. „Es ist gut und wichtig, dass Ihr das wieder hinbekommen habt“, meinte Stadtverordnetenvorsteher Peter Schill. Immerhin sei dies eine besondere Art der Völkerverständigung, die in Zeiten wie diesen mit einem Krieg auf europäischem Boden nicht genug gewürdigt werden könne.

Neben Workshops und verschiedenen gemeinsamen Aktivitäten veranstalten die fünf teilnehmenden Gruppen im Laufe der kommenden Woche jeweils einen Abend mit Musik und Tanz aus ihrer Heimat. Los geht es heute mit dem Abend der gastgebenden Folkloregruppe „Die Ludwigsteiner“ und der französischen Gruppe „Le Quadrille Occitane“. Am morgigen Dienstag folgt die polnische Gruppe „Slowanki“. Nach einem Pausentag steht am Donnerstag der nordmazedonische Abend mit der Gruppe „KUD Otex“ auf dem Programm und am Freitag zeigt die finnische Gruppe „Motora“ ihr Können. Beginn auf der Burg Ludwigstein ist jeweils um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 29. Juli, bildet dann ab 15 Uhr die „Eurokirmes“ den Abschluss und gleichzeitig den Höhepunkt der Europäischen Jugendwoche. Dabei treten alle Folkloregruppen auf und es werden die Ergebnisse der Workshops präsentiert. Der Eintritt kostet hier acht Euro, Jugendliche zahlen die Hälfte. Für Kinder und Jugendliche bis 13 Jahren ist der Eintritt frei.