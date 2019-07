55-Jährige greift Baumhof-Mitarbeiter in Witzenhausen mit Raumspray an

Polizei muss Frau in Psychiatrie bringen

Eine offenbar verwirrte Frau hat am Montag Mitarbeiter des Bauhofs in Witzenhausen angegriffen. Zwei Personen mussten danach zum Arzt, die Frau kam in die Psychiatrie.