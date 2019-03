Freibad Witzenhausens: Jetzt erstmals Saisonkarten im Vorverkauf

Bevor das Witzenhäuser Freibad seine Pforten öffnet, gibt es eine Überraschung für die Badegäste. Zum ersten Mal gibt es die Saisonkarte bereits im Vorverkauf – und das zu einem vergünstigten Preis.

„Den Vorschlag zu dieser Aktion hatte unser Auszubildender Roman Fatscher“, lobt Thomas Meil, gleichzeitig Geschäftsführer der Stadtwerke sowie der Bäder- und Freizeit GmbH Witzenhausen. Fatscher, der in der Kirschenstadt eine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe absolviert und sich im zweiten Lehrjahr befindet, hatte die Idee unterbreitet und war mit der Umsetzung betraut worden.

Freibad Witzenhausen: Auch ermäßigte Karte noch einmal günstiger

„Wir werden an zwei Terminen zeitgleich mit dem Wochenmarkt auf dem Witzenhäuser Marktplatz vertreten sein und Gutscheine für die Saisonkarte verkaufen, die dann bei den Stadtwerken eingelöst werden können“, sagt Roman Fatscher. Am 5. und 12. April jeweils zwischen 8 und 14 Uhr wird es diesen Saisonkarten-Gutschein zum Vorzugspreis von 86 Euro geben – zehn Euro günstiger als im normalen Verkauf. Die ermäßigte Saisonkarte für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren, Schüler, Studenten und Schwerbeschädigte, die regulär 66 Euro kostet, gibt es an diesen beiden Terminen für 59 Euro.

„Für jede im Vorverkauf veräußerte Saisonkarte spendet die Witzenhäuser Bäder- und Freizeit GmbH zwei Euro an die Deutsche Sporthilfe“, so Fatscher. Dass auf dem Marktplatz lediglich Gutscheine und nicht gleich die Saisonkarte verkauft wird, hat einen einfachen Grund. „Um die Preise so niedrig wie in den Vorjahren halten zu können, werden wir die Karte ab sofort mit einem Foto personalisieren“, sagt Thomas Meil. Und das sei auf dem Marktplatz schlichtweg nicht möglich.

Was die Eintrittspreise für das Witzenhäuser Freibad angeht, werden die Besucher auch in diesem Jahr keine böse Überraschung erleben.

Einzelkarten kosten nach wie vor 3,50 Euro für Erwachsene ab 16 Jahren sowie zwei Euro für Kinder und Ermäßigte. Bei Gruppen ab acht Personen verringert sich der Eintrittspreis pro Person um 50 Cent. Die Feierabendkarte (ab 18 Uhr) gibt es für Erwachsene weiterhin für 2,80 Euro. Und auch die Saison übergreifend gültigen Geldwertkarten mit einem Bonus von bis zu 40 Prozent werden wieder angeboten. Geöffnet sein wird das Bad täglich von 9 Uhr bis 20 Uhr (Kassenschluss jeweils eine Stunde vor Betriebsende). Bei schlechtem Wetter ist das Bad morgens von 9 bis 11 Uhr und abends von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

Als Neuheit wird eine Bahn künftig permanent für Sportschwimmer abgetrennt sein. Ebenfalls neu sind das erweiterte Kursangebot (neben diversen Schwimmkursen neuerdings auch mit Wasser-Spinning) sowie ein großes, neues Wasserspielgerät, das unter anderem an den Spielenachmittagen an jedem ersten Samstag im Monat zum Einsatz kommen wird. „Und wer will, kann künftig zusammen mit Freunden sogar seinen Kindergeburtstag im Freibad feiern“, sagt Schwimmmeisterin Sabrina Blum.

Das Witzenhäuser Freibad öffnet am Samstag, 18. Mai.

Informationen und Reservierung: Tel. 0 55 42/ 5 00 51 90