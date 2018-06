Freude über den Ligaerhalt bei der TSG Kammerbach

Positiv entwickelt: Nachwuchsspielerin Denise Jahnert (re., gegen Eva Weinberger von Großenenglis II) sicherte sich in der abgelaufenen Spielzeit auf Anhieb einen Stammplatz. Foto: Per Schröter

Kammerbach. Die Gruppenliga-Fußballerinnen der TSG Kammerbach blicken auf ein schwieriges Jahr zurück. Nach einer Saison mit großen personellen Problemen und viel Verletzungspech erreichten sie dennoch das zuvor ausgegebene Saisonziel und durften sich am Ende über den Klassenerhalt freuen.

„Persönlich bin ich mit der Saison zufrieden“, sagt Matthias Dehnhardt, der den Trainerposten vor einem Jahr von Karl-Martin Weinzierl übernommen hatte. Dass es am Ende nur für elf Punkte reichte (drei Siege, zwei Remis und 13 Niederlagen), sei in erster Linie dem von vornherein sehr dünnen Kader und den langwierigen Verletzungen von Leistungsträgerinnen wie Lucia Langefeld und Roksana Purcelewska geschuldet gewesen. „Dadurch haben wir vor allem in der Offensive große Probleme gehabt“, beklagt Dehnhardt.

Gerade mal 18 geschossene Tore in ebenso vielen Spielen sprechen da tatsächlich eine deutliche Sprache. Aus diesem Grund habe man sich auch verstärkt auf die Defensivarbeit konzentriert – mit Erfolg. Zwar kassierten die Kammerbacherinnen insgesamt 53 Gegentore, doch gerade in den wichtigen Spielen machten sie den gegnerischen Angreiferinnen das Leben richtig schwer. „Die Mannschaft war auf den Punkt fit und hat die Spiele, die unbedingt gewonnen werden mussten, dann auch tatsächlich gewonnen“, so Dehnhardt. Weil er in der Rückserie vor allem im Defensivbereich eine deutliche Entwicklung bei seinem Team gesehen habe, sei für ihn der Klassenerhalt am Ende auch „völlig verdient“ gewesen.

Besonders positiv bewertet Dehnhardt die Entwicklung junger Spielerinnen wie Denise Jahnert, Celine Schmidt und Torfrau Hannah Wieber. „Sie alle haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht und sich im Team einen festen Platz erarbeitet“, sagt er. Sein spezieller Dank geht an Tanja Schüler, die ihre Karriere eigentlich längst beendet hat, sich aber angesichts der Personalnot erneut in den Dienst der Mannschaft stellte.

Für Dehnhardt selbst ist nach einem Jahr als Trainer bei der TSG bereits wieder Schluss. „Ich würde gerne weitermachen, könnte der Aufgabe aus beruflichen Gründen aber nicht so gerecht werden, wie ich es müsste“, sagt er. „Ich danke allen Spielerinnen für ihren Einsatz und hoffe aber von Herzen, dass die Tradition Frauenfußball hier in Kammerbach weiterlebt“ so Dehnhardt, für den ein Nachfolger erst noch gefunden werden muss.

Da es einerseits noch keine Neuzugänge gibt, andererseits aber bislang auch keine Spielerin ihren Abgang angekündigt hat, dürfte die TSG Kammerbach mit beinahe demselben Gesicht in die nächste Saison gehen. Und sollte man vom Verletzungspech verschont bleiben, könnte dann sicher auch wieder ein Platz in anderen Tabellengefilden angepeilt werden.