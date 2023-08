Fünf neue Komiteederiche landeten im Kump auf dem Marktplatz

Die neuen Kommiteederiche: Pascal Fuhrmann (von links), Max Bollmann, Jan Zindel, Jonas Gottschalk und Stefan Heuckeroth. © Hendric Woltmann

Nach zwei Jahren landeten wieder Komiteederiche in dem Kump am Marktplatz. Jonas Zindel, Pascal Fuhrmann, Stefan Heuckeroth, Jonas Gottschalk und Max Bollmann wurden gestern am Brunnen des Marktplatzes getauft und sind nun auch offiziell die fünf neuen Mitglieder des Witzenhäuser Erntefestausschusses.

Witzenhausen – Die Feuerwehr befüllte gestern den Kump, damit die neuen Mitglieder traditionell in das kalte Wasser des Brunnens rein geschmissen werden konnten. Aufgrund von Corona und dem ungewöhnlichen Verfahren bei der Neuaufnahme eines Mitglieds, sind erstmalig fünf Komiteederiche getauft wurden.

Der Erntefestausschuss wählt selbst seine neuen Mitglieder aus, wie Erntefestpräsident Axel Behnke erklärt: „Wir halten Ausschau nach Leuten, die das Erntefest mit der Muttermilch aufgesogen haben, die erntefestaffin sind, sich mit der Region identifizieren und Multiplikatoren für das Fest sind.“ Die potenziellen neuen Mitglieder kann jeder im Verein bei der Versammlung vorschlagen und müssen mit einer zweidrittel Mehrheit per Wahl bestätigt werden, um Mitglied werden zu können. Erst dann werden die möglichen neuen Zylinderträger in einem persönlichen Gespräch angesprochen, ob sie dem Verein beitreten wollen.

So lud Thilo Vaupel seinen guten Bekannten, aber auch Mandanten Jonas Zindel für einen Termin in die Kanzlei ein. Erst als er im Büro Axel Behnke sah, wusste er, um was es geht.

„Für mich ist es eine große Ehre und ich freue mich sehr, die Erntefestkultur und -tradition weiter zu erhalten“, sagt neuer Komiteederich Jonas Gottschalk. Bei dem über 40-köpfigen Verein sei es, laut Axel Behnke, wichtig, dass der Abstand zwischen den einzelnen Generationen nicht zu groß werde. Rund ein Viertel des Erntefestausschusses ist über 65 Jahre alt. Coronabedingt sei da eine kleine Lücke entstanden, die man mit den diesjährigen neuen Mitgliedern und möglicherweise auch nächstes Jahr schließe. So wurden vergleichsweise junge Anhänger akquiriert, Jonas Gottschalk und Max Bollmann sind beide Anfang 20 und Stefan Heuckeroth ist mit 38 der älteste von den fünf.

Das liegt auch daran, dass Grundvoraussetzung ist, dass sie einen festen Beruf haben und das feststeht, dass sie dauerhaft hier wohnen bleiben. Der Erntefestausschuss sei ein Team, laut Axel Behnke, wo jeder seine Schwächen und Stärken hat und seine Expertise in den Verein mit einbringe. Max Bollmanns Expertise ist beispielsweise das Schmücken des Erntefestes. Schon vor zehn Jahren half er als Kind mit und sei so in die coole Truppe hineingeraten: „Wir alle lieben das Erntefest.“