Unterstützung für Betreuung von 30 Hessisch Lichtenauer Ferienkindern

1300 Euro für Kiddz Kreativ Heli

+ © Lothar Röß Spende für die Ferienbetreuung von Kiddz Kreativ: Lenya Martelleur (vorn von links/Kiddz Kreativ), Gerald Krug (Lions), Sandra Trieschmann (Vorsitzende Kiddz Kreativ), Harald Germandi (Matthias-Kaufmann-Stiftung), Bernd Quittkat (Lions) und Alisa Trieschmann (Kiddz Kreativ), dahinter Svea Renner (von links), Marlon Schmidt und Sophie Heinemann (alle Kiddz Kreativ); davor liegend Malia Trieschmann (Kiddz Kreativ). © Lothar Röß

Lions-Club und Kaufmann-Stiftung unterstützen Kiddz Kreativ Heli

Fürstenhagen – Die Spende des Lichtenauer Lions-Clubs von 800 Euro und der Matthias-Kaufmann-Stiftung über 500 Euro kam für den Verein Kiddz Kreativ Heli genau zum richtigen Zeitpunkt: Am Freitag wurden die Summen symbolisch von Vertretern der beiden Organisationen an der Mehrzweckhalle des Lichtenauer Stadtteils Fürstenhagen übergeben, am Montag startete das 14-köpfige Helferteam an gleicher Stelle seine fünftägige Ferienbetreuung von 30 Kindern unter der Regie ihrer Vereinsvorsitzenden Sandra Trieschmann.

Vertreter des Lions-Clubs und der Kaufmann-Stiftung ließen sich an der Mehrzweckhalle über die Verwendung der Spenden informieren. Ein Paket von Aktionen stellte das Kiddz-Team vor, das zum Start in die Sommerferien vor Ort die letzten Vorbereitungen erledigt hatte, um am Montagmorgen in die Betreuung der Kinder aus den Grundschulen des Stadtgebiets einsteigen zu können.

„Jeden Morgen starten wir gemeinsam mit einem Tanz, erst dann wird mit allen in großer Runde das gefrühstückt, was jeder von zuhause mitgebracht hat“, berichtete Alisa Trieschmann als Sprecherin der Helfergruppe.

Zwei Fahrten stehen im Laufe der Woche auf dem Programm: eine in den Sinnesgarten nach Kaufungen, die zweite in den Freizeitpark Rasti-Land im niedersächsischen Salzhemmendorf. Das Organisations-Team hat zudem einen Wasserspieltag eingeplant. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird alternativ ein Planspiel angeboten.

Darüber hinaus wollen die Betreuer mit den Kindern einen Regenmacher basteln, Base-Caps bemalen, Kork-Boote für ein Rennen auf dem Fischbach oder der Losse bauen und T-Shirts batiken. Etwa 3600 Euro benötigt Kiddz Kreativ, um solch ein fünftägiges Programm auf die Beine stellen zu können.

Damit das in den Ferienwochen dreimal im Jahr bei einem angemessenen Eigenanteil der Eltern finanziell überhaupt zu leisten ist, wird der Verein auch von der VR-Bank Mitte, dem Landkreis und der Stadt unterstützt. (zlr)