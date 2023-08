Bürger können für Krankenhaus Witzenhausen unterschreiben

Einordnung entscheidet über künftige Angebotspalette

Den Hauptakteuren der Interessengemeinschaft – Beate Oetzel (von links), Katja Beilke und Dr. Christian Schäfer – geht es darum, was künftig im Krankenhaus in Witzenhausen noch vorgehalten wird.

Aktion zur Zukunft des Krankenhauses in Witzenhausen

Witzenhausen – Mit einer breit angelegten Unterschriftenaktion will die junge Interessengemeinschaft (IG) Krankenhaus Witzenhausen Druck machen auf diejenigen, die im Werra-Meißner-Kreis über das Schicksal des Klinikumstandorts Witzenhausen entscheiden. Die Aktion ist in dieser Woche erst angelaufen, bis Donnerstagabend hatten bereits mehr als 2100 Menschen die Petition im Internet unterzeichnet. Und die Unterschriftenlisten selbst sind noch gar nicht alle verteilt und ausgelegt.

Mit ihrer Unterschrift unterstützen die Bürger die Forderung, dass die Einrichtung konkret als „Level-1n-Krankenhaus“ erhalten wird. Leitung und Aufsichtsrat des Klinikums Werra-Meißner, der Kreistag sowie die Stadtverordnetenversammlung Witzenhausen werden aufgerufen, sich „gegenüber den Entscheidern eindeutig und öffentlich entsprechend zu positionieren“.

Außerdem setzen sich die Hauptakteure der IG – Beate Oetzel, Katja Beilke und Dr. Christian Schäfer – mit der Aktion dafür ein, dass „die bereits eingeschränkten Angebote am Klinikum-Standort Witzenhausen wieder vollumfänglich“ angeboten werden. Insbesondere die eingeschränkte Versorgung durch die Notfall-Ambulanz seit dem Frühjahr werde von vielen Bürgern beklagt, ergänzen die Initiatoren.

Sie begründen ihre Aktion damit, dass das Haus in Witzenhausen laut einer Aussage des Klinikums Werra-Meißner vor zwei Wochen „zum Level-1-Krankenhaus (Grundversorgung) der besonderen Form werden“ würde. Diese Aussage ist für die IG nicht eindeutig, sie wollen, dass es konkret Krankenhaus der Stufe „1n“ wird. Witzenhausen brauche dies „dringend“. Für die entsprechende Eingruppierung, wird durch die Unterschriftenaktion gefordert, sollen sich Klinikum, Landkreis und Stadt stark machen und damit die entsprechende Infrastruktur vor Ort (wieder) schaffen.

Laut der zum 1. Januar 2024 in Kraft tretenden Krankenhausreform gibt es auf Stufe 1 (Grundversorgung) Level „1i“ und „1n“. Level „1i“ bedeutet unter anderem keine Notaufnahme und keine Intensivmedizin.

Die Initiatoren haben noch nicht alle Unterschriftenmappen verteilt; diese sollen an zahlreichen öffentlichen Orten und in Geschäften in Witzenhausen und den Ortsteilen ausliegen. Sie haben die Petition auch im Internet gestartet. Dort kann man auch unterschreiben unter

Unterschiede bei Versorgungsstufe 1

Die Krankenhausreform sieht drei Versorgungsstufen (Level) vor. Auf Stufe 1 gibt es Level „1i“ und Level „1n“. Level „1i“ bedeutet unter anderem keine Notaufnahme und keine Intensivmedizin. Level „1n“ bedeutet den Erhalt der Notaufnahme 24/7 (das heißt 7 Tage die Woche, 24 Stunden pro Tag), der Intensivmedizin, der Inneren Medizin sowie der Chirurgie mit Facharzt-Standard 24/7, zudem den dauerhaften Erhalt der Geriatrie und/oder der Palliativmedizin. (sff)