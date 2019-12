Gas in Witzenhausen: Ab Januar neue Nummer

Witzenhausen – Wer in Witzenhausen und seinen Ortsteilen künftig Gasgeruch feststellt, muss ab dem 1. Januar eine neue Notfallnummer wählen:Tel. 0 18 02/50 05 16

Denn zum Jahreswechsel übernehmen die Stadtwerke Witzenhausen und die Versorgungswerke Hann. Münden (VHM) zusammen die Gasnetze im Witzenhäuser Stadtgebiet von der EAM. Dazu haben sie eine neue Firma gegründet: Die Gasnetz Witzenhausen GmbH betreut künftig alle technischen Abläufe rund um die Gasversorgung, sagen die beiden Geschäftsführer, Thomas Meil (Stadtwerke) und Jens Steinhoff (VHM). Die Gasnetz-GmbH ist zuständig für die 2900 privaten und gewerblichen Gasanschlüsse im Stadtgebiet, sorgt für sichere Leitungen und geeichte Gaszähler.

Abgesehen von der neuen Notfallnummer ändert sich für die Kunden wenig, sagt Steinhoff. Die Störungszentrale sei rund um die Uhr und an jedem Tag der Woche erreichbar, erste Ansprechpartner in allen Fragen rund um den eigenen Gasanschluss seien die Stadtwerke Witzenhausen. Die alte Nummer sei für den Übergang eine Weile nutzbar, so Meil. Nach und nach würden nun auch alle Gasanschlüsse überprüft und neue Störkarten angebracht. Ansprechpartner für alles Organisatorische – etwa das Beantragen eines neuen Hausanschlusses – sind die Stadtwerke. Da sie schneller vor Ort sein können, übernehmen sie auch die Erstsicherung, also etwa das Abstellen der Leitungen bei einem Gasaustritt.

Die weitere technische Seite der Betreuung, wie mögliche Reparaturen oder das konkrete Anschließen eines Hauses an das öffentliche Gasnetz, übernimmt das Team der VHM, die seit 130 Jahren die Gasversorgung in Hann. Münden betreibt. Die Gasleitungen in Witzenhausen werden weiter allen Gaslieferanten zur Verfügung stehen, niemand müsse seine Lieferverträge ändern, so Steinhoff. Auch die Abrechnungen laufen weiter über die Lieferanten.

Nachdem die Witzenhäuser Gaskonzession 2016 neu vergeben werden musste, schafften es Stadtwerke und VHM gemeinsam im europaweiten Bieterverfahren mit der EAM den bisherigen Konzessionsinhaber auszustechen. Die Konzession läuft nun über 20 Jahre und war bereits zum 1. Juli 2018 vergeben worden. Die Verhandlungen mit der EAM über den Verkauf der Netze und Anlagen hätten sich aber lange hingezogen, berichten Meil und Steinhoff. Insgesamt werden 7,5 Millionen Euro in Kauf, Betrieb und Ausstattung der 75 Kilometer Mitteldrucknetze und 12 Kilometer Hochdrucknetze investiert. Ihr Zustand sei gut, da sie erst zwischen den 1970er Jahren und der Jahrtausendwende in Betrieb genommen worden seien.

An der neuen Gasnetz GmbH halten die Stadtwerke 51 Prozent, die VHM 49 Prozent. Drei bis vier zusätzliche Mitarbeiter sollen für die neuen Aufgaben eingestellt werden.