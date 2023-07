Kulturgemeinschaft Witzenhausen forscht unter der Mensa der Universität

Am Eingang zum „geheimen Keller“ im alten Kloster in Witzenhausen: Jonathan Brauch (von links), Gardis von Gersdorff und Jonas Herrmann haben jetzt die Mauer aufgestemmt. © Hendric Woltmann

Die Kulturgemeinschaft Witzenhausen forscht unter der Mensa der Uni.

Witzenhausen – Was befindet sich hinter der Tür? Das war die spannende Frage am Freitagnachmittag im Keller des alten Klosters in Witzenhausen, des heutigen Geländes der Universität Kassel.

„Betreten auf eigene Gefahr“ stand auf dem Schild der Eingangstür des Kellers. Nach rund 50 Metern im gebückten Gang und Spinnweben in den Haaren findet man fast am Ende des Kellers die neu geschaffene Baustelle, um dort der Antwort näher zu kommen.

Ein Schatz oder eine Leiche, wie vom Verein Kulturgemeinschaft Witzenhausen scherzhaft gehofft, befand sich bis jetzt nicht hinter der Mauer.

Zwei Vermutungen gab es vom Verein, bevor nach dem Einsatz einer Bohrmaschine und eines Schlaghammers hinter die Mauer geschaut wurde. Die eine Vermutung von Vorsitzendem Stephan Brübach lautete, dass der Gang im Keller, der sich direkt unter der Mensa der Universität befindet, einst länger war, dann eingebrochen ist und deshalb zugeschüttet und zugemauert wurde. Die andere Annahme: Dort befand sich früher eine Treppe.

Brübach verwies zudem auf eine Legende, wonach es einen Geheimgang oder Fluchtweg zwischen dem alten Kloster und der damaligen Kirche am Südbahnhof gab. Dieser Weg soll der Legende zufolge sogar unter der Werra entlanggehen. Die Kirche, längst Ruine, wurde laut Brübach kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges abgebaut.

Nach erstem Erkenntnisstand vom Freitag nun weist aber nichts im Keller auf einen Geheimgang hin. Auch zu den anderen Vermutungen könne man momentan noch nichts sagen.

Der Verein suche, wie die stellvertretende Vorsitzende Gardis von Gersdorff erläuterte, immer nach neuen Orten in Witzenhausen und so sei sie zufällig auf den im Keller des alten Klosters gestoßen. Das Festival „Treppen-Keller-Hinterhöfe“, das vom 7. bis 10. September in diesem Jahr wieder stattfindet, lebt von Gersdorff zufolge davon, dass neue Orte gefunden werden.

Solange es finanziell und bautechnisch möglich sei, soll jedenfalls an der neuen Baustelle weiter geschaufelt und geforscht werden. Versprechen kann der Verein nicht, dass man diesen neuen Ort beim Festival auch besichtigen kann. Aber auf drei andere neue Orte, so wurde schon verraten, könnten die Besucher sich freuen. (Hendric Woltmann)