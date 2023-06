Gertenbach möchte seine alten Glocken erhalten

Von: Konstantin Mennecke

Teilen

Die Sanierung ist bereits erfolgt: Gertenbach möchte seine mehr als 100 Jahre alten Glocken, an denen unzählige Erinnerungen hängen, erhalten. © Otto Baumann

Zum Erhalt der historischen Kirchenglocken von Gertenbach wird um Spenden gebeten.

Gertenbach – Die Kirchenglocken von Gertenbach haben fast 100 Jahre lang zu Freud und Leid geläutet und waren für viele Menschen ein alltäglicher, akustischer Begleiter. Seit 2016 sind sie nicht mehr im Einsatz, sollen wohlgleich aber für die Menschen präsent bleiben.

Dafür sammeln Ortsvorsteher Lothar Heuckeroth und Projektbeauftragter Otto Baumann mit der Projektgruppe jetzt Spenden.

„Viele Generationen empfingen bei ihrem Klang die Taufe. Sie riefen zur Konfirmation und Trauung. Und sie spendeten Trost und Hoffnung auf dem letzten Weg unserer Vorfahren“, sagt Otto Baumann über die Glocken von Gertenbach. Die Glocken waren vom Jahr 1922 bis 2016 im Einsatz.

Diese Art der in Erz gegossenen Geschichte möchte der Gertenbacher Ortsbeirat gemäß Beschluss aus dem September 2022 erhalten, eine von einigen angedachte Verschrottung kam für die Verantwortlichen gar nicht erst in Frage. Die Reservistenkameradschaft Werra Gertenbach wurde in Folge beauftragt, die Sanierung zu organisieren und eine anschließende Aufstellung der Glocken zu veranlassen.

„Die Sanierung selbst ist fast abgeschlossen. Mithilfe vieler Freiwilliger steht auch die Plattform vor der Kapelle kurz vor der Vollendung“, teilt Projektbeauftragter Baumann mit.

Ebenfalls bereits am Laufen sind die Planungen für eine Einweihungsfeier unter Einbindung der Dorfgemeinschaft.

Damit das Kulturgut erhalten bleiben kann, sind noch Spenden nötig. Rund 3000 Euro kostet das Projekt, für das unter der IBAN DE68 5226 0385 0008 8116 87 unter dem Verwendungszweck „Alte Glocken“ gespendet werden kann. Die Verantwortlichen stellen ab 50 Euro auch eine Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt aus.

Bargeldspenden sind zudem direkt bei den Projektverantwortlichen Lothar Heuckeroth und Otto Baumann möglich, heißt es abschließend. (kmn)

)Die Sanierung ist bereits erfolgt: Gertenbach möchte seine mehr als 100 Jahre alten Glocken, an denen unzählige Erinnerungen hängen, erhalten. © Otto Baumann