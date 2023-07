Gertenbacher Pfarrerin verabschiedet sich in den Ruhestand

Von: Evelina Kern

Teilen

Der Abschied fällt schwer: Beinahe 23 Jahre war Heike Horstmeyer-Fehling Pfarrerin in Gertenbach. © Evelina Kern

Nach fast 23 Jahren geht Pfarrerin Heike Horstmeyer-Fehling in den Ruhestand. Sie lädt zu einem Verabschiedungsgottesdienst am Samstag, 15. Juli, ab 17 Uhr ein.

Gertenbach – „Es ist gerade ein Verabschiedungs-Marathon“, sagt Pfarrerin Heike Horstmeyer-Fehling. Schließlich sammelte sie in fast 23 Jahren als Gemeindepfarrerin in Gertenbach nicht nur allerlei erinnerungswürdige Momente, sondern begleitete auch viele Gemeindemitglieder auf ihrem Lebensweg. Da liegt die Wehmut auf beiden Seiten natürlich wie ein Schleier auf den letzten Schritten ihres Dienstweges: Denn nach all den Jahren als Pfarrerin tritt die 65-Jährige nun ihren Ruhestand an.

Rückblickend scheint Heike Horstmeyer-Fehling mit ihrer Berufswahl mehr als zufrieden: „Das Pfarramt ist ein unglaublich vielfältiger Beruf“, sagt die Pfarrerin. Sowohl junge als auch alte Menschen, viel Glück aber ebenfalls auch Trauer hätten ihren Berufsalltag begleitet und ihn so zu einem abwechslungsreichen Abenteuer gemacht.

Nicht nur der Gottesdienst gehörte zu ihrem Alltag

Schließlich gehörten nicht nur Gottesdienste und Seelsorge zu ihrem Alltag als Pfarrerin: Fast 23 Jahre lang habe Heike Horstmeyer-Fehling zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler der Lindenhofschule unter anderem im Religionsunterricht begleitet. Verschiedene kreative Inszenierungen von Bibelgeschichten machten diese Erfahrungen für sie unvergesslich: „Grundschulkinder haben eine sehr offene und fröhliche Art.“ Die gesamte Lindenhofschule habe die Pfarrerin nun verabschiedet und ihr ein rührendes Ende ihrer Zeit dort bereitet, wie sie sagt.

Die Vielfalt des Pfarrberufs, von der Horstmeyer-Fehling spricht, beinhaltete aber natürlich auch weniger schöne Zeiten: „Aber gerade in ausgesprochen schweren Stunden, die die Gemeinde getroffen haben, war der immense Zusammenhalt der Menschen zu spüren.“ Und wie geht es weiter? „Selbstverständlich werde ich auch weiterhin die Gottesdienste in der Kirche besuchen und mich an ihnen erfreuen“, sagt Heike Horstmeyer-Fehling. Doch vorher gehe es für sie und ihren Mann mit dem Karavan in den Urlaub: „Ich möchte erst mal das Zeitlose genießen.“

Nun freue sie sich auf Zeit mit ihren Enkeln

Auch möchte sie mehr kostbare Zeit mit ihren sieben Enkelkindern in Süddeutschland verbringen. „Sonst musste ich ja immer zum Sonntagsgottesdienst zurück in Gertenbach sein“, sagt die Pfarrerin. Nun freue sie sich, bald flexibler zu sein. (Evelina Kern)

Info: Die Kirchenvorstände Albshausen, Gertenbach und Ziegenhagen laden zum Verabschiedungsgottesdienst für Samstag, 15. Juli, ab 17 Uhr in die Johanniskirche Gertenbach ein. Anschließend gibt es ein Abschiedsfest im Evangelischen Gemeindehaus.

Zur Person Heike Horstmeyer-Fehling (65) wurde 1957 in Berlin geboren. Nach ihrem Abitur 1976 begann sie an der Berliner Humboldt Universität zu studieren. Anfänglich Mathe und Religion im Lehramt. Doch dann konzentrierte sie sich auf die Theologie, die sie in Göttingen beendete. Zuerst arbeitete sie als Seelsorgerin in einem Hofgeismarer Altenheim. Ordiniert wurde sie 1988. In Bad Sooden-Allendorf war sie ab 1989 in der Klinik-Seelsorge in der Sonnenbergklinik tätig. Im Jahr 1999 trat sie ihre Pfarrstelle in Gertenbach an. (evk)