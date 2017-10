Gesangbuch wurde um 164 Lieder erweitert

Trubenhausen. Begleitet von viel Musik tagte am Freitag die Kreissynode in Trubenhausen. Schließlich war einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte das neue „eg plus“, eine Erweiterung des Evangelischen Gesangbuches um 164 Lieder, die Anfang September erschienen ist.

An dem Abend wurden einige dieser neuen und modernen, zum Teil von Rock und Pop beeinflussten Titel mit Bezirkskantor Christopher Weik von den Mitgliedern der Kreissynode erprobt. Darunter „You’ll Never Walk Alone“ von Gerry & the Pacemakers, das als Fußballhymne gilt. Außerdem enthält die Erweiterung Gospelsongs, durch den Kirchentag bekanntgewordene Stücke und solche, die für Familiengottesdienste besonders gut geeignet sind.

Ein weiteres wichtiges Thema war „Fundraising und das ,Freiwillige Kirchgeld‘ als Beitrag zum Gemeindeaufbau“, zu dem Pfarrer Joachim Pothmann, landeskirchlicher Referatsleiter, für das Spendenwesen referierte. Er berichtete von verschiedenen Beispielen aus dem Kirchenkreis, die das Konzept des Fundraisings bereits erfolgreich nutzen und mit freiwilligem Kirchgeld, das in verschiedenen Gemeinden unterschiedliche Namen hat, viele Projekte realisieren konnten – darunter auch die Orgel der St.-Crucis-Kirche in Allendorf. Pothmann ermutigte dazu, Kreativität und Fantasie schon jetzt in konkreten Gemeindeprojekten einzusetzen, noch vor der flächendeckenden Einführung des freiwilligen Kirchgeldes. „Freiwilliges Kirchgeld für den ganzen Kirchenkreis ist jetzt noch Zukunftsmusik, aber für das Jahr 2020 fest geplant“, so Dekanin Ulrike Laakmann.

Mit der gesungenen Bitte „Verleih uns Frieden“ ließ die Dekanin ihren Bericht aus dem Kirchenkreis ausklingen. Sie bezog die Bitte besonders auf die Unruhen im Partnerschaftsland Kamerun. Zuvor hatte sie ausführlich über personelle Wechsel im Kirchenkreis informiert. Die bevorstehende Fusion der Kirchenkreise betreffend, schlägt die Steuerungsgruppe vor, im Zeitraum 2020 bis 2026 den fusionierten Kreis mit einer Doppelspitze in der Führung zu besetzen: Dekanin Ulrike Laakmann und Dekan Dr. Martin Arnold. „Im Herbst 2018 soll der Kreissynode Witzenhausen, sowie der Eschweger Kreissynode eine Erprobungssatzung dazu vorgelegt werden“, erklärt Ulrike Laakmann. (zwh) Foto: Huck

Rubriklistenbild: © Reiner Mroß