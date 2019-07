Gestohlener BMW aus Bad Sooden-Allendorf ist wieder da

Nach Angaben der Polizei entdeckten Zeugen das Fahrzeug am Mittwoch gegen 21.30 Uhr mit geöffnetem Fenster an der Bornhagener Straße in Werleshausen. „Der BMW wurde sichergestellt und zur Polizeidirektion Werra-Meißner nach Eschwege abgeschleppt, wo die Spurensuche durch die Kriminaltechnik stattfinden wird“, sagt Polizeisprecher Jörg Künstler. Die Kripo suche nun Zeugen, die am Auffindeort in Werleshausen auffällige Beobachtungen zum Auto oder zu Personen in dessen Umgebung gemacht haben. Hinweise: Tel. 0 56 51/92 50