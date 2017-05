Gesundheitsmesse in Witzenhausen: Familien testen die Fitness

Witzenhausen. Nahezu 20 Betriebe aus Witzenhausen, die mit dem Thema Gesundheit arbeiten, hatte die BKK Werra-Meissner zur 1. Gesundheitsmesse am Sonntag eingeladen. Und alle Betriebe folgten der Einladung.

Die Veranstaltung, für die Bürgermeisterin Angela Fischer die Schirmherrschaft übernommen hatte, war vom stellvertretenden Vorstand der BKK, Harald Klement, eröffnet worden. Er begrüßte schon am Vormittag zahlreiche Besucher in der Veranstaltungshalle der Deula am Sande.

Als ein absoluter Renner bei der Messe stellte sich das Teddy-Krankenhaus des Deutschen Roten Kreuzes heraus. Darin wurde das Kind selbst in die Elternrolle versetzt und brachte seinen erkrankten Teddy-Bär oder seine Lieblingspuppe in die Klinik. Dort wurde es dann zusammen mit dem Teddy-Arzt untersucht und therapiert. So bekamen die Kinder auf spielerische Art einen Einblick in das, was unter Umständen im Notfall passieren kann und muss. Ziel war, Ängste auszuräumen und ein gutes Gefühl zu vermitteln.

Auch an den anderen Ständen konnte man eine rege Betriebsamkeit feststellen, viele interaktive Aktionen, wie zum Beispiel Gang und Haltungsanalysen, Venencheck und Schnellhörtest, wurden angeboten. Es gab auch die Mitmach-Aktion „Fit mit tabata“, ein intensives Intervalltraining, das für jedes Fitness-Level geeignet ist.

Gegen Mittag unterhielt der heimische Spielmanns- und Fanfarenzug die Besucher. Auch der Auftritt der Kinder Zumba-Tanzgruppe SV Ermschwerd unter der Leitung von Silke Amend-Ebel erfreute die Besucher.

Jede Mama erhielt übrigens im Eingangsbereich eine Rose, es war schließlich Muttertag.

Die Familie Kaufhold aus Ermschwerd und Witzenhausen war auch zur Messe gekommen und nahm an einem von der Volkshochschule vorbereiteten Konzentrations- und Geschicklichkeitsspiel teil – mit Spaß und Erfolg.

Und die Deula selbst sorgte für eine Bewirtung, die Plätze vor der Ausstellungshalle waren ständig besetzt.