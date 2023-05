Neues Löschfahrzeug löst kleines Volksfest in Witzenhausen aus

Auch Ehrungen bei Hundelshausens Feuerwehr

+ © Chris Cortis Mit Blumen geschmückt: Hundelshausens neues Löschfahrzeug bei der Übergabe mit (von links) Kreisbrandmeister Jan Timo Demel, Bürgermeister Daniel Herz, Wehrführer Timo Rehbein, Ortsvorsteher Tino Strohmeyer, Stadtbrandinspektorin Dr. Ulla Linskens und dem stellvertretenden Wehrführer Sebastian Reiche. © Chris Cortis

Die Freiwillige Feuerwehr von Hundelshausen hat ein neues Fahrzeug bekommen.

Hundelshausen – Für größere Herausforderungen gewappnet ist im Witzenhäuser Stadtteil Hundelshausen die Freiwillige Feuerwehr, die ein nagelneues Löschfahrzeug des Typs LF 10 erhalten hat. Begleitet von strahlendem Sonnenschein, nahm die feierliche Übergabe am Pfingstsonntag den Charakter eines kleinen Volksfestes an. Beinahe das halbe Dorf war auf den Beinen, schätzte Wehrführer Timo Rehbein die Zahl der Besucher auf knapp 400.

Das neue Fahrzeug löst das Vorgängermodell des Typs LF 8 ab, das nach 30 Jahren Ende März außer Dienst gestellt worden war, nachdem es seinen letzten größeren Einsatz im vergangenen November gehabt hatte beim Brand eines riesigen Stapels Stammholz im Kaufunger Wald.

Laut Rehbein kann das neue Fahrzeug 1200 Liter Wasser mitführen und ist speziell ausgerüstet zur Bekämpfung von Waldbränden. Weil die Neuanschaffung europaweit ausgeschrieben worden sei, habe der übliche Preis in Höhe von 300 000 auf 250 000 Euro reduziert werden können.

Das Land Hessen habe sich mit 77 000, der Werra-Meißner-Kreis mit 22 000 Euro an der Finanzierung beteiligt, erläuterte Kreisbrandmeister Jan Timo Demel, der zugleich die Grüße von Landrätin Nicole Rathgeber und Kreisbrandinspektor Christian Sasse überbrachte, die terminlich anderweitig gebunden waren.

Eigentlich, fügte er hinzu, „muss auch das neue Löschfahrzeug 30 Jahre lang halten“, was bei all der neuen Technik aber fraglich sei. Das Wichtigste jedoch sei die Mannschaft, und da könne Hundelshausen mit einer jungen Truppe aus 33 Aktiven auftrumpfen.

Das bestätigte auch Bürgermeister Daniel Herz. So sei in dem 1100-Seelen-Dorf nach der Kernstadt die zweitstärkste Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet beheimatet. Der Rathauschef räumte ein, es sei nicht immer einfach, die Feuerwehren in den 16 Stadtteilen wunschgemäß sofort auszustatten.

Von Timo Demel übernahm Herz die Schlüssel für das LF 10 und reichte sie über die Stadtbrandinspektorin Dr. Ulla Linskens („Ihr macht eine Super-Arbeit“) weiter an Wehrführer Timo Rehbein.

Dessen Stellvertreter Sebastian Reiche erläuterte im Einzelnen die technischen Daten der neuen Errungenschaft. Grüße und Glückwünsche überbrachte außerdem Ortsvorsteher Tino Strohmeyer. „14 Tonnen schwer, größer, breiter und schneller“, hatte eingangs der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Philip Brill, die Eigenschaften des neuen Fahrzeugs zusammengefasst und die Lacher auf seiner Seite mit der Bemerkung in Richtung des Getränkelieferanten, Brandbekämpfung gebe es „in verschiedener Form“.

+ Treue honoriert: Für langjährigen Dienst ausgezeichnet wurden die Hundelshäuser Feuerwehrmänner Bernd Vogelei (links) und Stefan Schenk. © Cortis, Christoph

Ehrungen gab es auch. So erhielt Bernd Vogelei für 40-jährigen aktiven Dienst in der Feuerwehr die Ehrenurkunde des Hessischen Ministerpräsidenten und das goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande. Dieselbe Auszeichnung in Silber verlieh Hessens Innenminister für 25-jährigen aktiven Dienst Stefan Schenk.

Umrahmt wurde die Feier vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Großalmerode, der unter der Leitung von Markus Fahrenbach – passend zur Bewirtung der vielen Besucher unter anderem mit Kaffee und Kuchen – den Udo-Jürgens-Song „Aber bitte mit Sahne“ intonierte. zcc