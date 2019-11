Gewinnspiel-Foto zeigt Kirchstraße in den 1950er-Jahren

Mehr als 170 Teilnehmer

+ © Fabian B ecker So sieht Willfried Gerstenbergs ehemaliges Zuhause und Teil unseres Gewinnspiels heute aus (zweites Gebäude von links). © Fabian B ecker

Witzenhausen – Bis auf einen haben alle Teilnehmer an unserem kleinen Gewinnspiel zum Bildkalender 2020 mit historischen Stadtansichten von Witzenhausen es gewusst: Das von uns veröffentlichte Foto zeigt die Kirchstraße, aufgenommen in Richtung Ermschwerder Straße – und zwar in den 1950er-Jahren.