Hundelshäuserin Gabriele Geschwindner schreibt zweites Kinderbuch

Von: Nicole Demmer

Gabriele Geschwindner hat ihr zweites Kinderbuch veröffentlicht. © privat

Im zweiten Kinderbuch von Gabriele Geschwindner kämpft der Junge Brendan gegen fiese Monstertropfen.

Hundelshausen – Was passiert, wenn man bei einem starken Regen nicht nur pudelnass wird, sondern gemeine Monstertropfen sogar noch dafür sorgen, dass ein Mensch sämtlichen Mut verliert, sobald er von einem getroffen wird?

Dann muss Brendan ran. Der siebenjährige Junge ist der Hauptakteur im neuen Buch der Hundelshäuser Autorin Gabriele Geschwindner „Monstertropfen-Alarm“ und ein pfiffiges Kerlchen, das im Vorgängerband bereits das Weihnachtsfest gerettet hat.

Nun muss er es mit ganz komischen Sturmstrudeln aufnehmen, aus denen Tropfen geschleudert werden, die giftig-fiese Gesichter haben und den Menschen sämtlichen Mut nehmen. So zum Beispiel seinem abenteuerlustigen Klassenkameraden Max, der nach einem Treffer komplett verändert ist, nicht mehr über die Straße gehen will und sich noch nicht mal traut, die Tür des Klassenzimmers zu öffnen.

Klar, dass die Erwachsenen Brendan und seinem Kumpel Leon erst einmal nicht glauben. Auch dann noch nicht, als ihr Lehrer selbst mitbekommt, wie ihr Klassenkamerad Jonas nach drei Tropfen vollkommen mutlos wird oder es eine ganze Fußballmannschaft erwischt. Sie denken immer noch, alles ist gespielt und ein großer Schabernack.

Und während es bis zu einem Urlaub auf Sylt und in Berlin dauert, wo Brendans Eltern miterleben, was die Monster-Gewitter-Tropfen anrichten können, recherchiert – oder, wie Brenan sagt „escheriert“ – er gründlich, was gegen die Sturmstrudel und die fiesen Tropfen zu tun ist. Er findet zum Beispiel heraus, dass die Tropfen weder Sonne noch Feuer mögen und man sie mit Krach vor sich hertreiben kann.

Wie es schlussendlich ausgeht, soll hier natürlich nicht verraten werden. Nur so viel: Brendans Wissen hilft dabei, dass ein ganzes Dorf gegen die Monster-Gewitter-Tropfen kämpfen kann.

Gabriele Geschwindners „Monstertropfen-Alarm“ besticht nicht nur mit der kindgerechten Sprache, sondern auch mit viel Lokalkolorit, so besucht Brendan natürlich die Grundschule in Hundelshausen und Kaulquappen werden im Grünen See gesammelt. Veredelt wird das Buch, das Kindern nicht nur Lesefreude bereitet, sondern ihnen auch eine Menge über Wetterphänomene beibringt, durch liebevolle kleine Zeichnungen, die sich immer wieder auf den Seiten finden.

„Monstertropfen-Alarm“ ist für 13 Euro im Buchhandel erhältlich.

Legende: Gabriele Geschwindner, Monstertropfen-Alarm, Books on Demand, Norderstedt, 2023, 276 Seiten, ISBN 9-783757-812270 (nde)