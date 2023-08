Witzenhausen führt „Shared Space“ Im Bereich Walburger Straße/Am Markt ein

Von: Konstantin Mennecke

Hier gibt es für rund sechs Wochen Verkehrsbehinderungen: Die Walburger Straße in Witzenhausen ist bis zur Mühlstraße befahrbar, der Bereich Am Markt ist für den Verkehr voll gesperrt. © Wiebke Huck

In den kommenden sechs Wochen wird die Straße am Witzenhäuser Marktplatz zum „Shared Space“ umgebaut.

Witzenhausen – In diesen Tagen beginnt der letzte Abschnitt des Marktplatzumbaus in Witzenhausen – und damit wird auch die deutlichste Veränderung für Verkehrsteilnehmer sichtbar. Die Stadt Witzenhausen baut den Bereich der Walburger Straße sowie den Bereich Am Markt zu einem sogenannten Shared Space um. Das bedeutet: Es entsteht ein neuer, gemeinschaftlicher Raum für alle Verkehrsteilnehmer.

Die in den finalen Zügen laufenden Marktplatz-Bauarbeiten sollen fristgerecht Anfang September abgeschlossen werden. „Die Details wie Bänke, der Trinkbrunnen und weiteres werden im Anschluss installiert“, sagt Stadtplaner Kai Simon. Für die Gestaltung des Shared Space, also eines verkehrsberuhigten Bereiches, ist die Walburger Straße seit Montag für den Verkehr gesperrt. Das ist unter anderem für die farbliche Umgestaltung der Fahrbahnoberfläche sowie zur optischen Verschmälerung der Straße, erforderlich. „Auf die bauliche Veränderung durch Fahrbahnschwellen oder Ähnliches haben wir aus Sicherheitsgründen für Radfahrer verzichtet“, sagt Anja Strecker, Fachbereichsleiterin Bauverwaltung. „Die Geschäfte an der Walburger Straße sollen keinesfalls sechs Wochen lang abgehängt sein“, sagt Kai Simon. Über die Bauarbeiten habe man mit den Geschäftsinhabern gesprochen. Die Stadt hat zudem einen umfangreichen Plan erstellt, um den Verkehr umzuleiten. Dazu gab es Abstimmungen auch mit den lokalen Rettungskräften. Konkret bedeutet das:

Der Verkehr wird bereits ab dem Kreisel Walburger Straße umgeleitet. Die Umleitung führt über die Südbahnhofstraße, Drießenstraße und weiter über die Steinstraße auf die Stubenstraße.

Innerhalb der Innenstadt werden Einbahnstraßen eingerichtet, umgedreht oder aufgehoben. Das betrifft die Mühlstraße, die von der Walburger Straße aus zur Einbahnstraße wird, die Gelsterstraße, die nun in Richtung Südbahnhofstraße Einbahnstraße wird sowie die Steinstraße, die vorübergehend in Richtung Stubenstraße befahrbar ist.

Die Carl-Ludwig-Straße ist bis zur Baustelle der Walburger Straße im Bereich Am Markt eine Sackgasse. Gleiches gilt für die Walburger Straße ab der Mühlstraße bis zur Baustelle. Die Walburger Straße ist für Lastkraftwagen gesperrt.

In vielen Bereichen gilt ein absolutes Halteverbot. Die entsprechenden Bereiche sind ausgeschildert.

Aufgrund der Sperrung kann die Bushaltestelle Am Markt nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle ist im Bereich der Schlagd eingerichtet.

Die Idee zum verkehrsberuhigten Bereich ist grundsätzlich nicht neu. „Unser Ziel war es schon vor acht Jahren, den Marktplatz sicherer zu machen“, sagt Michael Zimmermann, Fachbereichsleiter Innere Verwaltung. „Ein verkehrsberuhigter Bereich, in dem alle gleichberechtigt sind und aufeinander Rücksicht nehmen müssen, ist in dieser Größenordnung ein Novum“, ergänzt Werner Kreßner. Damit entfalle auch die Notwendigkeit einer Ampel oder eines Zebrastreifens.

„Der Umbau und die Kontrollen der Verkehrsüberwachung sollen deutlich machen: Die Fahrt durch die Innenstadt ist keine zeitlich lohnenswerte Abkürzung mehr“, betont Zimmermann. (kmn)

Händler sprechen von „Herzinfarkt“ Die Aktionsgemeinschaft Handel und Gewerbe um Michael Schäfer spricht von einem Beinahe-Herzinfarkt, den die Innenstadthändler am vergangenen Mittwoch erlitten hätten. Die Information, dass die Walburger Straße ab Dienstag bis zur zweiten Oktoberhälfte gesperrt werden soll, sei viel zu kurzfristig gekommen. „Diese Informationspolitik der Stadt kann nur noch als absolute Frechheit betrachtet werden“, teilt Schäfer mit.

„Der Innenstadt-Handel ist bereits seit Jahren stark geschwächt durch Internetversand, Corona-Pandemie und die bereits seit 1,5 Jahren währende Großbaustelle auf dem Marktplatz. Immer mehr alteingesessene Geschäfte müssen aufgeben. Besucher der Innenstadt, aber auch alteingesessene Witzenhäuser zeigen sich geschockt, ob der Vielzahl leer stehender Ladengeschäfte. Eine liebenswerte Stadt zum Vorzeigen für den Tourismus ist Witzenhausen nicht mehr“, sagt Schäfer.

Die Aktionsgemeinschaft fordert von Stadtverwaltung, Händlerschaft und Bürgern, an einem Strang zu ziehen, Argumente auszutauschen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Zudem gebe es noch kein sinnvolles Parkplatzkonzept, das schnelle Besorgungen ermögliche. Auch eine Lösung für den Lieferverkehr gebe es nicht. „Wenn die lebenswichtige Ader Walburger Straße verstopft, erleidet die Innenstadt endgültig den Herzinfarkt“, so die Aktionsgemeinschaft abschließend. (kmn)