Goldene Krone krönt Witzenhausens Diebesturm

Königinnentreffen

+ © Per Schröter Vorfreude: Pro Witzenhausen-Geschäftsführer Johannes Siebold (Zweiter von links) zusammen mit Kandidatinnen für das Amt der Kirschenkönigin, Helfern und Sponsoren vor dem frisch „gekrönten“ Diebesturm. © Per Schröter

Witzenhausen – Der 7. Deutsche Königinnentag, der in zwei Wochen während der 53. Kesperkirmes in Witzenhausen stattfindet, wirft seine Schatten voraus. Am Donnerstagabend wurde auf dem Diebesturm eine große goldene Krone installiert, die Einwohner und Besucher auf das Großereignis hinweisen soll.