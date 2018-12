Bei einem Gottesdienst wurde den Einsatzkräften im Werra-Meißner-Kreis gedankt

Retter in der Not

+ © Hartmut Neugebauer Segnung des neuen Einsatzfahrzeugs: Vor den Rettungskräften des DLRG segnet Pfarrer Hans-Jürgen Wenner das neue Tauchereinsatzfahrzeug des DLRG Werra-Meißner. © Hartmut Neugebauer

Witzenhausen. Blau, Rot und Orange waren die dominierenden Farben beim ökumenischen Gottesdienst am Donnerstagabend in der Christus-Erlöser-Kirche an der Walburger Straße.