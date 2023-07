Großeinsatz wegen Waldbrands auf dem Umschwang

Von: Stefan Forbert

Von allen Seiten kamen Einsatzkräfte und freiwillige Helfer mit vielen Fahrzeugen, um den Waldbrand auf den Umschwang zwischen Nieste und Witzenhausen-Kleinalmerode zu bekämpfen und die Flammen nicht auf weitere Flächen übergreifen zu lassen. Luftaufnahme: Thomas Meder © Thomas Meder

200 Helfer halten Waldbrand im Zaum und verhindern Schlimmeres

Kleinalmerode/Nieste – Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und weiteren freiwilligen Helfern ist am Samstagabend ein womöglich verheerender Waldbrand auf dem Umschwang im Kaufunger Wald verhindert worden.

Gleich mehrere Feuerwehren waren gegen 20 Uhr alarmiert worden, um die Flammen auf einer etwa 2000 Quadratmeter große Fläche Niederwald zu erkämpfen und deren Übergreifen an angrenzende Waldbereiche zu behindern.

Nach etwa zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten zogen sich bis gegen 1.30 Uhr am Sonntagmorgen hin, berichtete Witzenhausens Wehrführer Claus Demandt, der den Großeinsatz in dem zwischen dem Witzenhäuser Ortsteil Kleinalmerode und der Gemeinde Nieste im Landkreis Kassel auch leitete.

Er war auch gegen 20 Uhr mit dem Einsatzleitwagen von Witzenhausen zur Unterstützung gerufen worden, Noch auf Anfahrt wurde ihm mitgeteilt, dass sich der Brand ausweiten würde, worauf sofort noch der Löschzug mit der Waldbrandausstattung aus Witzenhausen alarmiert wurde.

Vor Ort – das Waldstück befindet sich im südlichsten Zipfel Niedersachsens auf dem Gebiet der Gemeinde Staufenberg – waren bereits die Feuerwehren aus Kleinalmerode, Hubenrode, Roßbach und Ellingerode, Ermschwerd kam auch hinzu.

Weitere Löschzüge aus den Landkreisen Kassel und Göttingen, das THW und das DRK aus Witzenhausen, zwei Drohnengruppen aus Witzenhausen und Fuldatal sowie Mitarbeiter der niedersächsischen Forstverwaltung trafen nach und nach an der Einsatzstelle ein. Und eine Vielzahl von Landwirten aus der Umgebung unterstützte die Löscharbeiten durch den Transport von Wasser, wie Demandt erklärte. Mehrere Dutzend Fahrzeuge seien dabei im Einsatz gewesen.

Mit einem Zangenangriff wurde das brennende Stück Wald eingekreist und die Flammen von allen Seiten bekämpft. Diese fanden mit vielen trockenem und abgestorbenem Holz viel Nahrung.

Löschwasser stand den Wehren genügend zur Verfügung, da ausreichende Transportkapazitäten zur Verfügung standen. Außerdem konnte Wasser aus einem Fischteich zur Einsatzstelle gefördert werden; er sei anschließend schon wieder aufgefüllt worden, so der Einsatzleiter. Spät in der Nacht waren dann auch alle Glutnester erfolgreich gelöscht, wie eine Nachkontrolle am Sonntagmorgen bestätigte.

Seitens des Forstes wurde allen Einsatzkräften und Helfern ausdrücklich gedankt, berichtete Demandt. Denn durch den Großeinsatz sei verhindert worden, dass das Feuer auf nur wenige Meter entfernt gelegene Holzpolter und ein großes Waldstück dahinter ebenfalls mit viel trockenem Material übergreifen konnte. Das hätte dann, sagte Demandt, „eine Katastrophe geben können“.

Vor zwei Woche erst hatten 140 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und DRK eine groß anlegte Waldbrandübung im Raum Witzenhausen unter der Leitung von Claus Demandt absolviert.

Zur Ursache des Feuers am Samstagabend konnte der Einsatzleiter keine Angaben machen. Das betroffene Waldstück liegt weder direkt an der über den Umschwang verlaufenden Landesstraße, noch führten Wege hindurch. Und bei der Polizei war von dem Waldbrand bis Sonntagmittag noch nichts bekannt. (sff)