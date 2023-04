Besondere Aktion zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr in Witzenhausen

Großübung direkt auf die Leinwand

+ © Per Schröter Voller Einsatz: Die Schauübung wurde vor Ort für die vielen interessierten Besucherinnen und Besucher moderiert. Hier transportieren die Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes einen Verletztendarsteller ab. © Per Schröter

Witzenhausens Feuerwehr wird 150 Jahre alt - Dazu gab es eine Schauübung im Capitol-Kino.

Witzenhausen – Das sorgte für Aufsehen: Eine groß angelegte Feuerwehrübung gab es am Donnerstagabend im und vor dem Witzenhäuser Capitol-Kino zu bestaunen.

Für die Übung, die im Zuge der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Witzenhausen stattfand, hatte sich Wehrführer Claus Demandt etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Im mit rund 150 Zuschauern voll besetzten Saal 1 des Capitol-Kinos wurde per Live-Stream direkt von der Feuerwache am Eschenbornrasen aus übertragen, was dort nach einer Alarmierung abläuft – vom Eintreffen der Einsatzkräfte in Zivilkleidung bis zum Ausrücken in voller Montur mit Blaulicht und Sirene. Am Einsatzort wurden die Kinobesucher dann selbst Teil der Übung. Laut Szenario war im Gebäude ein Brand ausgebrochen, sodass das Kino zunächst einmal evakuiert werden musste. Unter Atemschutz drangen die Einsatzkräfte in das verrauchte Gebäude ein und leiteten die Menschen ins Freie. Mehrere Personen hatten laut Szenario bereits Rauchvergiftungen erlitten und mussten mit der Trage nach draußen gebracht werden, wo Helfer des Deutschen Roten Kreuzes sie übernahmen und sich um sie kümmerten.

Auch vor dem Kino, wo noch einmal mindestens genauso viele Zuschauer wie im Innern das Geschehen verfolgten, gab es viel zu sehen. Etwa die Evakuierung einer im Gebäude eingeschlossenen Person durch ein Dachfenster mit der Drehleiter, einen Wasser- und Schaumangriff zur Bekämpfung des Feuers sowie weitere Maßnahmen, die bei einem solchen Ereignis ergriffen werden müssen. „Da es sich um eine Schauübung handelt, machen wir alles nacheinander und lassen uns mehr Zeit als im Ernstfall“, betonte Moderator Lars Jatho, der die Übung mit fachkundigen Kommentaren begleitete. So hatten die Zuschauer Gelegenheit, alle Arbeiten Schritt für Schritt zu verfolgen.

„Ich freue mich wahnsinnig über die tolle Resonanz und bin sehr zufrieden mit dem Ablauf der Übung“, betonte Wehrführer Claus Demandt. Sein Dank ging an die insgesamt 40 beteiligten Einsatzkräfte der eigenen Einsatzgruppe, der Feuerwehren Kleinalmerode, Neuseesen und Bornhagen sowie des DRK Witzenhausen. „Ganz besonders bedanke ich mich bei Ulrike Schumacher, dass wir ihr Capitol Kino für diese Übung nutzen durften und dass sie und ihr Team uns so gut unterstützt haben“, so Demandt. (per)