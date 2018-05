TSG Fürstenhagen mit zweitem Sieg in Folge

Absteiger besiegt OSC Vellmar II mit 3:0

3:0-Sieg im vorletzten Heimspiel der Saison: Der TSG Fürstenhagen um Domenic Appel.

Fürstenhagen. Eine echte Premiere feierte der TSG Fürstenhagen in der Fußball-Gruppenliga. Eine Woche nach dem Heimsieg über Calden/Meimbressen feierte der bereits feststehende Absteiger mit dem 3:0 (0:0) am Sonntagnachmittag über die Reserve des OSC Vellmar II den zweiten Sieg in Folge und eine echte Premiere.