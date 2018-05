Hessenpokal als Prämie für den Finalsieg

SG Klei./Hun./Doh. am Mittwoch im Kreispokalendspiel gegen SV 07 Eschwege

Auf ihm ruhen die Hoffnungen: Torjäger Jakub Swinarski (re.), der mit dem Gruppenliga-Sechsten SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach am Mittwoch im Kreispokalfinale auf den Verbandsliga-Siebten SV 07 Eschwege treffen wird.

Witzenhausen. Von wegen Sommerpause! Wer eine gute Saison spielt, der wird am Ende belohnt. Zumindest für den Sieger der Partie am Mittwoch (18.30 Uhr) zwischen der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und dem SV Eschwege 07 trifft dies zu. Denn der Sieger des Endspiels im Kreispokal in Hundelshausen darf in der kommenden Serie am Hessenpokal teilnehmen.