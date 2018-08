Harmonie und Halleluja auf der Burg Ludwigstein

Mit der Eurokirmes am Samstagnachmittag klang die 60. Europäische Jugendwoche auf der Burg Ludwigstein aus. Bevor die Folkloregruppen und Arbeitsgemeinschaften sich präsentierten, gab es zum "Jubiläum" noch ein paar Worte der Anerkennung.

Burg Ludwigstein. „Wo gesungen und getanzt wird, wird nicht geschossen – und diese Idee der Gründung der Europäischen Jugendwochen durch Hella Heinmüller nach den Kriegsjahren in 1953 lebt bis heute fort und ist wichtiger denn je“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Dirk Landau zur Feierstunde des 60. Geburtstages der Europäischen Jugendwochen auf Burg Ludwigstein.

Regierungspräsident Dr. Walter Lübke, Landrat Stefan Reuß und Bürgermeister Daniel Herz lobten den hohen Stellenwert der Europäischen Jugendwochen für ein friedliches Zusammenleben europäischer Kulturen und betonten, dass die Veranstaltung dazu beitrage, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit aus den Köpfen zu verdrängen.

+ Musik vereint: Zwei polnische Blechmusiker gaben bei der Orchester AG ihr Bestes. © Hartmut Neugebauer Auch Delegationen aus Dänemark, Polen, Lettland und den Niederlanden waren angereist, um dem Vorsitzenden des Arbeitskreises, Michael Göbel die Glückwünsche und ein Erinnerungspräsent aus vergangenen Jugendwochen zu überbringen.

Nach der Feierstunde, die aufgrund der großen Hitze in den etwas kühleren Meißnersaal der Burg verlegt worden war, zeigten die heimische Tanzgruppe „Die Ludwigsteiner“ sowie die eingeladenen Folkloregruppen aus Estland, Polen, Schottland und Weißrussland nochmals Auszüge aus ihren Schauprogrammen auf der Bühne. Dabei begeisterten sie die 120 Besucher wieder mit besonderen Choreografien, Tänzen und Gesang sowie kleinen Theaterspielchen immer wieder aufs Neue.

Sie zeigten aber auch ihr Können aus den einzelnen Arbeitsgruppen, die sich während der Woche gebildet hatten. So hatte die Kreativ-AG den 60. Festivalgeburtstag auf einer riesigen Holztafel gewürdigt, in dem sie den Ludwigstein mit unzähligen bunten Masken, Händen und Flaggen aus Gips und dem Motto „Viva Europa – viva Burg Ludwigstein“ verzierten. Ebenso haben sie ein riesiges europäisches Lexikon erstellt, das in allen europäischen Sprachen die wichtigsten Wörter und Begriffe auflistet.

Neben der Kreativ-AGüberraschten zwei Tanz-Arbeitsgemeinschaften mit ihren erfrischenden Tänzen, die sie in dieser Woche eingeübt haben. Der Projektchor mit einer emotionalen Chorleiterin gab zunächst das „Have a nice day“ mehrstimmig a cappella zum Besten, ehe man zusammen mit der Orchester AG zum Schluss das „Halleluja“ von Leonhard Cohen gemeinsam zelebrierte. Zuvor hatte die Orchester-AG mit dem „YMCA“ von Village People schon für Gänsehautstimmung auf der Eurokirmes gesorgt.

„Die Auftritte der einzelnen Gruppen sind das eine, aber wie die Gruppen in diesem Jahr harmoniert und zusammengefunden haben, das war schon was Besonderes“, zeigten sich Arbeitskreis-Vorsitzender Michael Göbel und Kassierer Bernd Klauer von der 60. Ausgabe auch besonders beeindruckt.