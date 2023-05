In Roßbach feiern heute Siegfried und Ute Ruhl Diamantene Hochzeit

Von: Christoph Cortis

Gaben sich vor 60 Jahren das Jawort: Siegfried und Ute Ruhl. © +Repro: Chris Cortis

Ute und Siegfried Ruhl sind seit 60 Jahren verheiratet.

Roßbach – Warum genau er oberhalb von Frankershausen sein Auto auf einen Feldweg gelenkt hat, verrät Siegfried Ruhl (81) nicht, und das geht auch niemanden etwas an. Aber dann das: Der 19-Jährige fasst sich ein Herz. „Willst du meine Frau werden?“, fragt er die gut zehn Monate jüngere Ute. Ein freudiges Ja schallt zurück auf den Heiratsantrag in der Wildnis. Das ist mehr als 60 Jahre her. Und heute feiern Siegfried und Ute Ruhl Diamantene Hochzeit.

Kennengelernt hat sich das Paar beim Besuch der Landwirtschaftsschule in Witzenhausen, wo Ute eine Hauswirtschaftslehre absolvierte. Schon damals hatte Siegfried ein Auge auf das hübsche Mädchen aus Großalmerode geworfen, das den Familiennamen Kohl trug.

Nach einer landwirtschaftlichen Lehre auf einem Bauernhof in Rotenburg heuerte Ute bei einem Gut in Harmuthsachsen an, was Siegfried dazu nutzte, mit seinem Motorrad öfters in den heutigen Waldkappeler Stadtteil zu knattern, um bei seiner Herzdame zu sein.

Siegfried Ruhl ist ein waschechter Roßbächer und wurde im Elternhaus geboren, das an der Berliner Straße in diesem Witzenhäuser Stadtteil steht. Der Mann, der in neun Tagen 82 Jahre alt wird, hat ein buchstäblich bewegtes Leben hinter sich. In Roßbach und Witzenhausen ist er zur Schule gegangen, die er mit der Mittleren Reife abschloss. Der Sohn eines Schmiedemeisters und Nebenerwerbslandwirts besuchte Lehrgänge an der Deula in Witzenhausen und kam über einen Freund zu einer landwirtschaftlichen Lehre auf der Domäne Mechtildshausen in Wiesbaden. Zurück in Roßbach, kümmerte er sich um Ackerbau und Viehzucht und fuhr nebenbei für ein Sägewerk Holz. Deutschlandweit war er unterwegs in der Viehverwertung, ehe er zuletzt umsattelte und für ein Unternehmen aus Großalmerode Reisende unter anderem nach Istanbul, Moskau und St. Petersburg chauffierte. Dabei legte er in 16 Jahren unfallfrei 1,2 Millionen Kilometer zurück. In seiner Freizeit hatte sich der Jubilar dem Gesang verschrieben. So war er 60 Jahre lang aktiver Sänger des Männergesangvereins Harmonie Roßbach, der sich mangels Nachwuchses vor fünf Jahren aufgelöst hat. Ute ist aktiv bei den örtlichen Landfrauen und spielt für ihr Leben gern Rommé. Zur Diamantenen Hochzeit gratulieren heute als Nachkommen Carsten und Birgit sowie Enkeltochter Anna-Lena. Allerdings: Ein dicker Wermutstropfen fällt in den Freudenbecher. Denn Ute Ruhl kann das Ehejubiläum nur vom Krankenbett aus erleben. (zcc)

Ute Ruhl nahm ihren Heiratsantrag auf einem Feldweg entgegen. © Cortis, Christoph

Siegfried Ruhl verliebte sich in seine heutige Frau einst auf der Landwirtschaftsschule. © Cortis, Christoph