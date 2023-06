HNA-Yogasommer startet heute in Witzenhausen

Auf die Matte, fertig, los!

+ © Huck, Wiebke Yoga-Lehrerin Gaby Parrisius beim Warm-up am Werra-Ufer © Huck, Wiebke

Fit bleiben trotz sommerlicher Temperaturen und viel Sonne, das funktioniert am besten mit Yoga-Übungen und der richtigen Atemtechnik, weiß die Witzenhäuser Yoga-Lehrerin Gaby Parrisius. Sie leitet auch in diesem Jahr in der Kirschenstadt die Teilnehmer des Yogasommers an und startet schon heute mit der ersten Übungsstunde auf der Wiese am Werra-Ufer.

Ihre Übungen, verspricht die Lehrerin, richten sich sowohl an erfahrene Yogis als auch an Neulinge. Die Teilnehmer sollten die Yoga-Matte oder eine Decke, ausreichend Getränke, Sonnencreme und eine Kopfbedeckung nicht vergessen, rät Parrisius, denn auch abends soll die Sonne in den kommenden Tagen noch ordentlich scheinen. Immer mittwochs ab 18.30 Uhr bietet sie das kostenfreie Training bis zum 16. August unter freiem Himmel an. Der offizielle Startschuss zum Yogasommer fällt am 21. Juni.