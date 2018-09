Hohe Hürden für den den FC Großalmerode

Witzenhausen. Das anstrengendste Programm in der Fußball-Kreisoberliga wartet an diesem Wochenende auf den FC Großalmerode. Am Freitag muss der Tabellenneunte beim Zweiten in Bad Sooden-Allendorf antreten, zwei Tage später wartet das schwierige Auswärtsspiel beim Spitzenreiter in Lichtenau.

SG Wehretal - RW Fürstenhagen (Freitag, 19 Uhr). RW Fürstenhagen - SG Sontra(Sonntag, 15 Uhr). Auch die Rot-Weißen müssen zweimal ran, beim Drittletzten in Wehretal und gegen den Tabellenachten. Für den Aufsteiger, der als Fünfter glänzend gestartet ist, gibt es keinen Druck, wie der Vorsitzende Holger Nolte betont. „Wir können auch weiterhin völlig befreit aufspielen.“ Verzichten muss der Aufsteiger aber auf Torhüter Obst, Theil, Titan und Neuner.

TSG Bad Sooden-Allendorf FC Großalmerode (Fr. 19 Uhr). Die TSG auf der Erfolgswelle. Nach einer Niederlage und einem Remis dreht das Team von Trainer Jörg Immig jetzt so richtig auf, holte fünf Siege in Folge und ist mit nur drei Zählern Rückstand erster Verfolger von Spitzenreiter Lichtenau. „Das wollen wir nach dem Spiel auch noch sein. Wir wollen drei Punkte holen und am LFV dranbleiben“, sagt BSA-Trainer Jörg Immig. Sein Gegenüber will die BSA-Serie beenden. „Die TSG ist aktuell zwar sehr gut drauf, aber es wird Zeit, dass sie mal wieder verlieren“, sagt Stefan Koch, der die Lockerheit aus der vergangenen Rückrunde vermisst. „Wir müssen auch in Spielen wie bei der TSG oder am Sonntag in Lichtenau endlich punkten“, fordert der FCG-Trainer.

Lichtenauer FV - FC Großalmerode (So., 15 Uhr). Erkan Kilci will sich vom aktuellen Tabellenbild nicht täuschen lassen. „Der FCG ist viel besser als Platz neun. Die werden am Saisonende auch unter die besten fünf Teams kommen, haben aber mit dem schlechten Saisonstart zu kämpfen“, sagt der Sportliche Leiter des LFV. Verzichten müssen die Gastgeber auf die verletzten Waldemar Hain (Leistenzerrung), Kalle Wegendt und Haris Corbo. Dennoch setzt der große Favorit voll auf Heimsieg. „Wir erwarten einen defensiven und sehr kampfstarken Gegner. Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns. Großalmerode hat aber die Doppelbelastung, muss ja am Freitag schon in Bad Sooden-Allendorf antreten. Das ist natürlich ein Vorteil für uns“, sagt Kilci vor dem Duell gegen den Tabellenneunten.

SSV Witzenhausen - SG Frieda/S./A. (So., 15 Uhr). Der Vorletzte erwartet den Überraschungsvierten. „Wir müssen vor allem Torjäger Harbich in den Griff bekommen“, fordert SSV-Coach Christoph Waldheim. Sußebach wird die Partie wegen einer Fußverletzung verpassen. (raw)