Hunderte Helfer waren beim Freiwilligentag im Werra-Meißner-Kreis aktiv 

Für einen Jugendraum wurde sogar gepflastert

+ © Per Schröter Hand in Hand: Uwe Benderoth (kniend) verlegt am Jugendraum im Witzenhäuser Stadtteil Roßbach die ersten Pflastersteine, die ihm von Cedric Lupu (von links), Kevin Dahms und Feith Sombrowski angereicht werden. Ganz links ist Maik Steinfeld noch damit beschäftigt, die Schotterfläche zu glätten. © Per Schröter

Werra-Meißner. Großreinemachen hieß es am Samstag wieder beim Freiwilligentag in vielen Orten im Werra-Meißner-Kreis, an dem sich wie immer zahlreiche Erwachsene, aber auch Kinder und Jugendliche beteiligten.