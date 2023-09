7091 Unterschriften pro Klinikum

Von: Stefan Forbert

Teilen

Die Hauptakteure der Interessengemeinschaft – Dr. Christian Schäfer(von links), Beate Oetzel und Katja Beilke – sind mit dem Ergebnis der von ihnen Anfang August gestarteten und jetzt abgeschlossenen Unterschriftenaktion zufrieden. Nun hoffen sie, dass die Forderungen Gehör bei den Verantwortlichen finden. © IG KKH WIZ

7091 Menschen haben die Petition für den Erhalt des Klinikum-Standortes Witzenhausen als Level-1n-Krankenhaus, unter anderem mit Notaufnahme und Intensivstation, unterschrieben.

Witzenhausen – Das teilen die Initiatoren von der Interessengemeinschaft (IG) Krankenhaus Witzenhausen, Beate Oetzel, Katja Beilke und Dr. Christian Schäfer, mit.

Das Ergebnis zusammen mit dem Wortlaut der Petition haben sie Anfang dieser Woche an Geschäftsführung und Aufsichtsrat des Klinikums Werra-Meißner, Landrätin, die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen, Stadtverordnetenvorsteher und Bürgermeister von Witzenhausen sowie ans Hessische Sozialministerium geschickt.

Die knapp 7100 Unterzeichner schließen sich dem Ruf an die Verantwortlichen an, „sich schon heute eindeutig und öffentlich“ zum Erhalt des Klinikum-Standortes Witzenhausen als Level-1n-Krankenhaus zu positionieren und die Forderung zu unterstützen. Außerdem sollen die bereits eingeschränkten Angebote am Klinikum-Standort Witzenhausen „wieder vollumfänglich“ angeboten werden. Denn das Krankenhaus sei „ein unverzichtbarer Teil der Infrastruktur der Stadt, ein wichtiger Arbeitgeber und für die medizinische Versorgung der Bevölkerung unerlässlich“.

Die ins Internet gestellte Petition wurde 4199 mal unterzeichnet, auf den zahlreichen, in Witzenhausen und Umgebung ausgelegten Listen unterzeichneten laut Mitinitiator Schäfer 3500 Menschen. Die IG filterte doppelte Unterzeichnungen noch aus, so blieben unter dem Strich exakt 7091 Unterstützer.

„Die Petition fordert nicht den Erhalt an sich, sondern explizit den Erhalt des Krankenhausstandortes Witzenhausen als „Level-1n-Krankenhaus“, betonen die Initiatoren in ihrem Schreiben. Bei dem komplexen Problem des Klinikum-Standortes Witzenhausen gehe es – das zeigten auch die vielen Kommentare zum Beispiel auf der online-Petitionsseite change.org/KlinikumWitzenhausen – neben einer qualitativ hochwertigen vollumfänglichen Notfallversorgung zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie den weiteren Versorgungsangeboten von „Level 1n“ auch um den Standort einschließlich der Pflegeschule als Arbeitgeber und insgesamt um gleichwertige Lebensverhältnisse im ländlichen Raum im Verhältnis zur Stadt. Weiter betonen die IG-Hauptakteure: „Die schnelle, nahe und zuverlässige (Notfall-)Versorgung 24/7 ist ein Aspekt, die Erreichbarkeit der Einrichtung, gerade für ältere Patienten und Angehörige ohne Auto in unserer Region eine weitere Frage, die zu bedenken ist.“ Denn es sei nicht ohne Weiteres möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem Bereich Witzenhausen nach Eschwege oder gar nach Kassel oder Göttingen zu gelangen.

Einen Kommentar zum Thema lesen Sie in der gedruckten Witzenhäuser Allgemeinen vom Mittwoch.