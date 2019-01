In Witzenhausen wurde das neue Jahr mit exotischen Instrumenten eingeläutet

Witzenhausen – Ein Märchen erzählt nur durch Musik, Töne und Klänge, die eine Geschichte wiedergeben, sie lebendig werden lassen, ohne, dass ein Wort gesprochen wird. Dieser schwierigen Aufgabe stellte sich am Montagabend Tadeusz Piskorz beim Silvesterkonzert in der Liebfrauenkirche Witzenhausen.

Mit einer Vielzahl von Instrumenten, darunter Glocken, ein in Südostasien aus Bambus gefertigtes Idiophon, genannt Angklung, Triangel und Sansula – eine afrikanische Kalimba – erzählte er das chinesische Märchen „Prinz Wang Cho“. Es handelt von einem zum Drachen verwandelten Zauberer und einem sich nach Freiheit sehnenden Prinz. In fast völliger Dunkelheit konnten die 200 Besucher des Konzerts die besonderen Klangabfolgen auf sich wirken lassen und sich ganz auf die außergewöhnliche Musik konzentrieren.

Das Silvesterkonzert bot den Besuchern in diesem Jahr ein interessantes und abwechslungsreiches musikalisches Programm. Den Anfang machten Christopher Weik an der Orgel und Bernd-Uwe Rams mit der Trompete. Sie spielten drei der sechs Schübler-Choräle von Johann Sebastian Bach: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, „Wo soll ich fliehen hin“ und „Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter“. Es folgten zwei Duette von Christopher Weik mit Tadeusz Piskorz und Bernd-Uwe Rams, darunter Guillaume Balays Andante und Allegretto, ein sogenanntes „One-Hit-Wonder“, also ein einmaliger Hit, wie Weik den Konzertbesuchern erzählte.

Zum Programm gehörte auch Grigoras Ionica Dinicus „Hora Staccato“, eine rasante Abfolge von nur zwei Akkorden, die sich in immer wechselndem Tempo zwischen schnell und sehr schnell aufhalten und dadurch eine echte Herausforderung im Duett darstellen. Christopher Weik und Tadeusz Piskorz meisterten diese Aufgabe mit Bravour und interpretierten die Musik voll Energie und Temperament.

Zum „Prince of Denmarks March“ von Stanley Weiner gehörten ungewöhnliche Tonfolgen und sogar schiefe Töne, die aber auch getroffen werden mussten. Die drei Instrumentalisten zeigten beim Silvesterkonzert nicht nur ihr ausgeprägtes Können, sondern auch Geschick bei der Auswahl der präsentierten Stücke, zum Teil weniger bekannt und eher außergewöhnlich, darum aber umso hörenswerter.