Irakische Familie mit acht Kindern sucht dringend Wohnung

Witzenhausen. Bezahlbarer Wohnraum ist rar. Besonders schwer ist es, eine Wohnung für eine zehnköpfige Familie zu finden. Wenn es sich dabei auch noch um Flüchtlinge handelt, scheint es so gut wie unmöglich.

Familie Smoki aus dem Irak lebt seit März 2016 in einer Notunterkunft in Witzenhausen. Diese soll allerdings zum Ende des Jahres geschlossen werden. Obwohl die Familie schon längst das Bleiberecht hat und in eine eigene Wohnung ziehen könnte, findet sie keine Unterkunft.

In einer Woche schon, zum Monatsende, müssen die Smokis aus der bisherigen Unterkunft ausziehen. Wohin sie dann kommen, wissen sie noch nicht. Mithilfe von Dr. Claudia Schröder, die sie ehrenamtlich unterstützt, suchen sie bereits seit Wochen nach einem neuen Zuhause. Bisher stoßen sie dabei nur auf Ablehnung. „Sobald die Vermieter hören, dass es eine Flüchtlingsfamilie mit acht Kindern ist, lehnen sie ab“, erzählt Schröder.

Kinder gehen zur Schule und sind in Vereinen

Dabei tut Familie Smoki ihr Möglichstes, um sich zu integrieren. Die Kinder gehen zur Schule und sind in Sportvereinen. Die Söhne reparieren einmal in der Woche im „Radhaus“ Fahrräder. Vater Hairy besucht einen Sprachkurs. Mutter Arzan würde auch gerne einen Sprachkurs machen, allerdings ginge das nur, wenn jemand sie zuhause unterrichten würde, da sie sich um Sohn Maher kümmern muss. Er hat Epilepsie.

Auch für die Zukunft haben die älteren Kinder bereits Pläne. Die 18-jährige Sajeda hat ein Praktikum als Optikerin gemacht und möchte in dem Beruf nun auch gerne eine Ausbildung machen. Ihr 16-jähriger Bruder Saher strebt, ebenfalls nach einem Praktikum, eine Ausbildung zum Mechatroniker an und die 14-jährige Sahera möchte später einmal Bäckerin werden.

In ihrer Heimat, dem Irak, waren Hairy Smoki und seine Frau Arzan Hussein Gemüsebauern. Der Familienbetrieb lief gut, sagen sie. Regelmäßig fuhr Hairy mit seinem ältesten Sohn auf den Markt, um das Gemüse zu verkaufen.

Das Haus der Familie war gerade fertiggestellt, als die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in ihrer Region einfiel. Nach zahlreichen Überfällen, bei denen es Tote gab, floh die Familie zunächst in die Türkei, später dann weiter nach Deutschland.

Nachdem die Smokis zunächst in Kassel und Hessisch Lichtenau in Flüchtlingslagern waren, kamen sie nach Witzenhausen. In der Notunterkunft bewohnt die zehnköpfige Familie drei Zimmer. Küche und Bad müssen sie sich mit den anderen Bewohnern der Unterkunft teilen.

Da sie nun sehr kurzfristig die Unterkunft verlassen müssen, suchen sie dringend nach einem neuen Zuhause. Ideal wäre eine Wohnung mit drei bis vier Zimmern und 120 bis 150 Quadratmetern in Witzenhausen oder einem der umliegenden Orte. Zwei nebeneinanderliegende Wohnungen wären als Alternative auch möglich. Der Preis sollte nicht zu hoch sein. Die älteste Tochter Sajeda hat seit Kurzem ihren Führerschein, sodass die Mobilität der Familie gegeben ist.

Potentielle Vermieter können sich bei Claudia Schröder unter der Telefonnummer 01 71/ 715 27 94 melden.