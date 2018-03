Jet sorgte rund um Witzenhausen für lauten Knall

Witzenhausen. Ein lauter Knall erschreckte am Donnerstag gegen 16.45 Uhr die Bürger von Witzenhausen und den umliegenden Orten.

Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich um den Überschall-Knall eines Düsenjets. Zehn Anrufe gingen bei der Polizei ein, zwischenzeitlich hatten eine Streife und die Feuerwehr die Umgebung nach einer möglichen Explosion abgesucht.

Leser berichten, dass der Knall so laut war, dass man ihn neben Witzenhausen sogar in Marzhausen, Werleshausen, Gertenbach, Oberrieden, Ermschwerd, Kleinalmerode, Unterrieden und sogar in Hedemünden gehört hat. Er war so laut, dass bei Lesern, die auf dem Witzenhäuser Warteberg wohnen, sogar die Fensterscheiben und die Gläser in den Vitrinen gewackelt und geklirrt haben.

Von welchem Typ der Jet war, lässt sich noch nicht sagen.

