Jörg Rüppel ist neuer Leiter von Witzenhausens Polizeistation

Witzenhausen – Jetzt ist es auch offiziell: Jörg Rüppel ist der neue Leiter der Polizeistation Witzenhausen. Er übernimmt die Aufgaben, nachdem Ulrich Hennemuth Ende April in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Bereits zum 1. Juni mit der Verantwortung beauftragt, erhielt der 56 Jahre alte Polizeihauptkommissar in dieser Woche die Ernennungsurkunde von Kriminaldirektor Rainer Neusüß, dem Chef der Polizeidirektion Werra-Meißner. Mit Rüppel erhalte die Polizeistation Witzenhausen einen Fachmann für Kriminalitätsbekämpfung und für Verkehr, der über eine langjährige Führungserfahrung verfüge, sagte Neusüß. Er übernehme eine interessante Aufgabe, meinte Rüppel, weil in Witzenhausen vielschichtige Interessen zu wahren seien. Zuletzt hatte Rüppel die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschwege geleitet.

Nach der Bundeswehrzeit begann der aus der Gemeinde Berkatal stammende Jörg Rüppel im Oktober 1988 seinen Dienst bei der Polizei in Hessen. Nach der Ausbildung wurde er bei der damaligen IV. Bereitschaftspolizeiabteilung in Hanau, dann bei der damaligen II. Bereitschaftspolizeiabteilung in Kassel eingesetzt.

Zum 1. August 1996 wurde Rüppel, nachdem er das Studium zur sogenannten zweiten Fachprüfung erfolgreich absolviert hatte, zur damaligen Polizeidirektion Eschwege versetzt. Seither ist er – mit Ausnahme einer achtmonatigen Auslandsverwendung im Kosovo – stets im Werra-Meißner-Kreis eingesetzt gewesen – in verschiedenen Funktionen: unter anderem als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeistation Eschwege, als Leiter der damaligen Operativen Einheit und als Dienstgruppenleiter bei der Polizeistation Sontra.

Privat zählt für den verheirateten Familienvater das Motorradfahren und American Football zu seinen Leidenschaften.