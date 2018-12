Johannes Siebold leitet ab Januar Tourist-Info in Witzenhausen

Witzenhausen. Nach vier Jahren als Mitarbeiter Johannes Siebold wird ab dem 1. Januar 2019 neuer Leiter der Tourist-Information (TI) in Witzenhausen.

Bürgermeister Daniel Herz bestätigte entsprechende HNA-Informationen und verkündete die Personalie am Dienstagabend im Stadtparlament.

Der langjährige TI-Mitarbeiter Siebold setzte sich im Bewerbungsverfahren gegen 26 weitere Bewerber durch, von denen sechs zum Gespräch eingeladen wurden. Siebold habe den Aufsichtsrat mit einer präzisen Analyse der derzeitigen Lage innerhalb der Tourist-Information überzeugen können. Gleichzeitig habe er gute Ideen vorgelegt, wie man den Tourismus in der Kirschenstadt voranbringen könnte. So sollen mittelfristig die Angebote für Rad- und Kanutourismus ausgebaut werden, damit die Stadt vom Trend zum Urlaub in Deutschland besser profitieren könne, so Herz. Der 29-jährige Siebold ist in Dohrenbach aufgewachsen und lebt auch dort. Er hat beim Theater Komödie Kassel eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann absolviert, von 2009 bis 2013 den Ticketverkauf des Brüder-Grimm-Festivals geleitet und arbeitet seit 2014 in der Tourist-Information in Witzenhausen.

Ein Novum soll die Übergangsphase werden, kündigt Herz an. Hauptamtsleiter Michael Zimmermann, der die TI derzeit noch kommissarisch leitet, soll in dieser Funktion bis Ende Februar bleiben, um Siebold bei der Erstellung des Wirtschaftsplans und der Einstellung weiterer Mitarbeiter zu unterstützen.

Die Neubesetzung der Geschäftsführerstelle war nötig geworden, nachdem die bisherige TI-Chefin Diana Brehm im Sommer überraschend gekündigt hatte. Der Vorstoß von Bürgermeister Herz, die Tourist-Information zu einer Abteilung der Stadtverwaltung zu machen statt sie in der 2007 eigens dafür gegründeten Pro Witzenhausen GmbH zu belassen, hatten die Stadtverordneten abgelehnt.