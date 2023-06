Johannnisberg-Schüler gut in Mathematik, Englisch und Französisch

Ausgezeichnete Leistungen

+ © Johannsiberg-Schule/NH Erfolgreiche Schüler und zufriedene Lehrer: Die Prüfungszertifikate und Urkunden wurden im Grünen Klassenzimmer überreicht. © Johannsiberg-Schule/NH

Mathematik, Englisch Französisch – die Schülerinnen und Schüler der Johannisberg-Schule in Witzenhausen kennen sich in allen Fächern gut aus. Das bewiesen sie erst kürzlich beim Mathematikwettbewerb sowie bei den Prüfungen zum Erwerb der Delf- und Cambridge-Zertifikate, in den Sprachen Französisch und Englisch. Jetzt wurden diese besonderen Leistungen während einer Feierstunde im Grünen Klassenzimmer ausgezeichnet.

Witzenhausen – Die 48 Schülerinnen und Schüler der achten, neunten und zehnten Jahrgangsstufe erhielten von Schulleiter Andreas Hilmes viel Lob für die zusätzlichen Stunden, die sie während der Vorbereitungszeit auf die Prüfungen nachmittags in der Schule verbrachten und die intensive Lernzeit, auch an den Wochenenden, um sich dann den „durchaus hohen Herausforderungen der Prüfungen zu unterziehen“, so der Schulleiter. Auch den Lehrkräften dankte er für deren Einsatz und verwies auf die vorbildliche Vorbereitung der Lerngruppen. Im Anschluss übergaben die Lehrerinnen und Lehrer ihren Schützlingen die Urkunden und Zertifikate, die laut Hilmes hervorragende Referenzen für den weiteren Bildungsweg sind.

Beim Kreisentscheid des Mathematikwettbewerbes der achten Jahrgangsstufe belegten die beiden Schüler Loik Ludwig und Ole Waldmann aus dem Mittleren Bildungsgang die ersten beiden Plätze. „Loik konnte darüber hinaus die Johannisberg-Schule beim Landesentscheid vertreten“, lobte die Mathematiklehrerin Jessica Vorpagel die Leistung und hob noch einmal besonders die Leidenschaft für das Fach hervor, die neben der persönlichen Leistungsbereitschaft essenziell für einen solchen Erfolg sei.

Unter den acht Schülerinnen und Schülern, die sich der Delf-Prüfung im Fach Französisch unterzogen hatten, würdigte die Kursleiterin Susanne Knorpp besonders Franziska Reimer, die mit der höchsten Punktzahl abschnitt. Alle seien nun gut für einen Auslandsaufenthalt gerüstet, den einige der Absolventen mit dem Frankreichaustausch schon bald vor sich haben. Aufgrund der guten Leistungen ermunterte sie die Gruppe dazu, weiterzumachen und auch das nächsthöhere Sprachniveau anzustreben. Das gelang drei Schülerinnen bei der Cambridge-Prüfung bereits in diesem Durchgang: Die Zehntklässlerinnen Friederike Göderz, Elena Spiegel und Merle Dahlheimer erbrachten jeweils eine Gesamtleistung auf dem Niveau C1.

„Auf diesem Sprachniveau bewegen sich gute Schüler gewöhnlich erst beim Abitur“, stellte Lehrerin Marie Hanisch stolz fest. Darüber hinaus bezeichnete ihr Kollege Christian Koch aber alle Cambridge-Prüflinge als „Gewinner“, denn alle 40 Schülerinnen und Schüler, die zur Prüfung angetreten waren, hatten diese auch mit Erfolg bestanden. Das ist etwas, worauf die Prüflinge, aber auch die Johannisberg-Schule zurecht stolz sein können, zog Andreas Hilmes am Ende sein Resümee. (hbk)