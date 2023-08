Kleinalmerodes Jugend sorgt selbst für Glanz

Von: Per Schröter

Witzenhausens Kinder- und Jugendbeauftragter Ingo Ruppert (links) und Bürgermeister Daniel Herz (rechts) mit Aaron Brethauer (Zweiter von links) und Etienne Immke von der Kleinalmeröder Jugendgruppe vor dem Jugendraum und der neu gebauten Schutzhütte. © Per Schröter

Kleinalmerodes Jugendliche haben ihren Jugendraum selbst renoviert.

Kleinalmerode – Nach mehrjährigem Stillstand herrscht wieder Leben im Kleinalmeröder Jugendraum. Am Dienstag wurde er offiziell wiedereröffnet.

„Als Corona ausbrach, ist der Betrieb hier komplett eingeschlafen“, berichteten Etienne Immke und Aaron Brethauer, Mitglieder des Jugendraum-Betreibervereins „Young Generation 1974“ und zwei von aktuell sechs Jugendlichen, die den Raum künftig nutzen wollen.

Nun hätten sie vor einiger Zeit Kontakt mit Ingo Ruppert, dem Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt Witzenhausen, aufgenommen und gemeinsam einen Plan entwickelt, wie der im Dorfgemeinschaftshaus angesiedelte Jugendraum wieder aktiviert werden kann.

„Dabei ging es unter anderem um die Müllentsorgung“, sagte Ruppert. Bis zur Schließung vor mehr als drei Jahren sei der Unrat in gelben Säcken entsorgt worden.

Da es diese in Witzenhausen nicht mehr gebe, habe sich die Stadt bereit erklärt, eine schwarze Mülltonne vor dem Jugendraum aufzustellen. Die Jugendlichen selbst sorgten in Eigenleistung dafür, dass der Raum wieder in neuem Glanz erstrahlt. Neben Aufräum- und kleineren Renovierungsarbeiten bauten sie eine neue Theke sowie vor dem Haus eine Schutzhütte, in der sie auch bei Regen draußen sitzen können. „Das Geld für die Materialien stammt aus der Vereinskasse“, sagt Etienne Immke. „Young Generation 74“ wurde – wie der Name schon sagt – 1974 gegründet und zählt aktuell mehr als 30 Mitglieder, die zum Teil aber schon deutlich älter als 20 Jahre sind und den Jugendraum daher nicht mehr nutzen.

„Ich finde es großartig, wenn Jugendliche sich so wie hier derart engagieren und so dafür sorgen, dass es nach Corona endlich wieder in den Jugendräumen losgeht“, sagte Witzenhausens Bürgermeister Daniel Herz.

Ingo Ruppert lobte die „tolle Kommunikation“ mit den Kleinalmeröder Jugendlichen, die ein echtes Interesse an Jugendarbeit zeigten.

„Ohne die Stadt wäre es sicher viel schwerer gewesen, das hier wieder in Schwung zu bringen“, gaben Etienne Immke und Aaron Brethauer das Lob zurück. Gleichzeitig äußerten sie auch einen Wunsch: „Es wäre schön, wenn wir einen Ersatz für unsere kaputten Kühlschrank bekommen würden“, meinten sie.

Der Bürgermeister und der Kinder- und Jugendbeauftragte versprachen, sich dafür einzusetzen. (per)