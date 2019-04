Junge Männer absolvieren Ausbildung zum Sozialassistenten in Witzenhausen 

Lukas Beuermann, Adrian Mohr und Jan Vopicka träumen von einem Beruf, der noch immer von Frauen dominiert wird – sie wollen Erzieher werden.

Im Mai schließen sie an den Beruflichen Schulen in Witzenhausen ihre zweijährige Ausbildung zum Sozialassistenten ab. Es ist für sie der erste Schritt in Richtung Traumjob.

Gemeinsam mit einem weiteren Mitschüler sind die drei die einzigen männlichen Kursteilnehmer in diesem Jahr. „So viele waren es noch nie“, sagt Alexandra Volk, Abteilungsleiterin im Bereich Sozialpädagogik. Malte Hochschild, Lehrer an den Beruflichen Schulen, kennt das Gefühl, als einziger Mann in einem vermeintlich weiblichen Job tätig zu sein: „Wir Männer haben hier eine Sonderstellung.“

Aber ist das ein gutes Gefühl? „Ich finde es toll, als Mann in einem Kindergarten zu arbeiten“, sagt Adrian Mohr. Natürlich hänge der Erziehungsstil vor allem von der individuellen Person ab, aber das Geschlecht spiele trotzdem eine maßgebliche Rolle. Das Erkennen der eigenen Geschlechtsidentität, das Schlüpfen in unterschiedliche Rollen – das gehöre zu einer gelungenen kindlichen Entwicklung einfach dazu.

„Sowohl Jungen als auch Mädchen brauchen eine männliche Bezugsperson“, betont Hochschild. Das merkt auch Jan Vopicka, der genau wie seine Mitschüler bereits an drei Tagen in der Woche im Kindergarten arbeitet: „Ich spiele mit den Kindern Fußball, widme mich eher handwerklichen Dingen. Daran merke ich, dass ich anders an meine Aufgabe herangehe als meine Kolleginnen.“ Gerade Kinder, deren Mütter alleinerziehend seien, suchen vermehrt den Kontakt zu dem 19-Jährigen.

Während Laufen, Klettern, Schrauben und Werkeln ihm sehr gut liegen, merkt Vopicka aber auch, dass es Arbeitsbereiche gibt, in denen die Erzieherinnen ihm überlegen sind: „Beim Basteln bin ich sehr ungeduldig“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Dabei gelten Männer doch gemeinhin als gelassener, oder nicht? „Ich empfinde mich schon als vergleichsweise gelassen“, sagt Lukas Beuermann. Vor allem in Streitsituationen gehen seine Kolleginnen schneller dazwischen als er. „Ich finde, Kinder müssen erst einmal versuchen, Konflikte allein zu regeln.“

Mit besser oder schlechter habe das gar nichts zu tun, sagt Beuermann. „Es ist einfach eine andere Herangehensweise.“ Die Begeisterungsfähigkeit der Kinder ist das, was die drei Männer jeden Tag aufs Neue motiviert, zur Arbeit zu gehen. „Kinder können sich stundenlang über einen Luftballon freuen“, sagt Vopicka. Und ob nun Männer- oder Frauenberuf: solche Erfahrungen im Alltag machen die Drei glücklich – und das ist das, was am Ende zählt.