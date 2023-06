Meister der Kaninchenzucht in Witzenhausen

Ehrung: Stefan Arnold (Zweiter von rechts) vom K 114 Witzenhausen wurde zum Meister der Kurhessischen Kaninchenzucht ernannt. © Wolfgang Elias

Eine hohe Auszeichnung des Landesverbands der Rassekaninchenzüchter Kurhessens

Witzenhausen – Stefan Arnold aus Witzenhausen ist bei der Landesverbandstagung der Rassekaninchenzüchter Kurhessen in Ludwigsau-Mecklar (Kreis Hersfeld-Rotenburg) zum Meister der Kurhessischen Kaninchenzucht ernannt worden.

Die besondere Auszeichnung erfolgte aufgrund seiner züchterischen Leistungen und seines Engagements in verschiedenen Ehrenämtern und als Helfer bei zahlreichen Ausstellungen, heißt es in der Mitteilung des Landesverbands der Kaninchenzüchter Kurhessen.

Stefan Arnold ist seit Januar 1995 Mitglied im Kaninchenzuchtverein K 114 Witzenhausen und dort seit 13 Jahren als Tätowiermeister aktiv.

Er züchtete bisher verschiedene Rassen wie Rheinische Schecken, Zwergwidder lohfarbig, Zwergwidder weiß Blauauge und noch aktuell die Deutschen Widder wildfarben, die er erfolgreich auf Vereins-, Kreis- und Landesebene ausgestellt hat.

Daneben ist er auch noch Mitglied im Widder-Club Kurhessen, einem Spezialclub für die Widderkaninchen.

Immer wieder sei er als sehr engagierter und tatkräftiger Helfer bei ungezählten Ausstellungen aktiv, heißt es in der Würdigung.

Besonders heben Landesverbands-Pressesprecher Wolfgang Elias seine „vorbildlichen Einsätze“ bei der Bundes-Rammlerschau 2009 in Kassel, der bundesweiten Riesen-Club-Vergleichsschau 2010 und der bundesweiten Wiener-Club-Vergleichsschau 2019 jeweils in der Deula in Witzenhausen und bei der Bundes-Kaninchenschau im Januar diesen Jahres in den Messehallen in Kassel.

Die Ernennung zum Meister der Kurhessischen Kaninchenzucht durch den Vorsitzenden des Landesverbandes der Kaninchenzüchter Kurhessen, Bernhard Große (Eschwege), für diesen Rassekaninchenzüchter mit Leib und Seele sei daher „äußerst verdient und nur folgerichtig“. (sff)