Lernen auf dem Lokus: Ein Sprachkurs auf Klopapier

Kassel / Witzenhausen - Toilettenpapier ist für viele Deutsche während der Corona-Krise zu einem besonders wertvollen Gut geworden. Wer konnte, hat sich damit in so großen Mengen eingedeckt, dass er sorglos mehrere Monate strengster Quarantäne überstehen würde und am Ende wahrscheinlich dennoch für lange Zeit nichts nachkaufen müsste.

Dieser Gedanke kam Hannelore Diederich zu keinem Zeitpunkt. Als Andenken an ihre Zeit als Mitarbeiterin des Hygiene-Artikel-Werks Starlight Tissue (heute Essity) in Witzenhausen hat die 71-Jährige aus Kassel noch zahlreiche Klopapierrollen von damals in ihrem Besitz. Und das sind echte Schätzchen.

Kassel: Ein Sprachkurs auf Klopapier - Mitarbeiterin des Hygiene-Artikel-Werks in Witzenhausen

„Als man Starlight Tissue Anfang der 1970er Jahre im Rahmen der Zonenrandförderung in Witzenhausen aus dem Boden gestampft hatte, wurde zu Werbezwecken eine Toilettenpapier-Sonderserie aufgelegt“, erzählt Hannelore Diederich.

Unter dem Motto „Lerne in Muße“ war auf diesen Rollen ein kompletter Englischkurs abgedruckt. „Es gab 26 verschiedene Rollen mit jeweils einer Lektion darauf“, so Diederich. Dabei konnte man sowohl englische Vokabeln als auch ganze Sätze lernen, wobei auf der einen Seite die englische Bezeichnung und auf der anderen die deutsche zu lesen war. Oder besser zu lesen sein sollte.

Kassel: Englischkurs auf Klopapier - Erinnerung an frühere Zeit

„Der Druck war in Orange gehalten und so schwach, dass man schon ganz besonders gutes Licht auf der Toilette brauchte, um alles entziffern zu können“, sagt Hannelore Diederich. Am Ende sei diese Sonderserie wohl doch eher als Scherz gedacht gewesen. „Immerhin wurden diese bedruckten Klopapierrollen in einem Karton in Buch-Optik verpackt, was die ganze Sache noch einmal deutlich aufgewertet hat“, schmunzelt die 71-Jährige.

Und auch wenn sie an diese eiserne Reserve wohl nie rangehen werde, freue sie sich, hin und wieder einen Blick darauf zu werfen und sich dabei an ihre Zeit in Witzenhausen zu erinnern.

Von Per Schröter

