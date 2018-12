Kein Freifahrtschein für Witzenhausen

Witzenhausen. Für die Stadtkasse von Witzenhausen gelten seit dem Ausscheiden aus dem Schutzschirm die gleichen Regeln wie für ein privates Konto: Es zählt, was drauf und bar verfügbar ist.

Der Dispo-Kredit darf nicht mehr einfach so genutzt, der Kontostand nicht rot werden. Für das Team um Kämmerer Norbert Heinemann wie auch für die Stadtverordneten heißt das: Sie müssen beim Prüfen des Haushaltes auf andere Kennzahlen achten als bisher.

Zuletzt fiel der Blick stets auf den Überschuss im Ergebnishaushalt: Sind die Erträge der Stadt unterm Strich höher als die Ausgaben? Dann war der Haushalt ausgeglichen, die Bedingung des Schutzschirms erfüllt. Im Haushalt für 2019 sind 1,3 Millionen Überschuss im Ergebnishaushalt eingeplant – das wären sogar 500 000 Euro mehr als im Vorjahr und hätte früher für Jubel im Stadtparlament gesorgt.

Doch mit dem Beitritt zur Hessenkasse gelten neue Regeln: Die Kommunen müssen zeigen, dass sie „flüssig bleiben“, also ihre Geschäfte stets aus laufenden Mitteln stemmen können. Nach der Änderung des kommunalen Haushaltsrechts dürfen sie sich trotz niedriger Zinsen nicht mehr mit vermeintlich bequemen Kassenkrediten behelfen, um Engpässe auszugleichen. So will das Land vermeiden, dass die durch die Hessenkasse gerade vollständig abgebauten Kassenkredite wieder neu angehäuft werden. „Wir müssen eiserne Haushaltsdisziplin wahren“, so Heinemann. Die Verwaltung müsse vermehrt im Auge behalten, dass das Konto stets gedeckt ist.

Diese Neuerung sorgte am Dienstag zumindest auf den Stirnen der CDU-Stadtverordneten für leichte Sorgenfalten. Denn nach letzten Änderungen beträgt der geplante Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt nur 231 000 Euro – er wäre (mit weiteren extra eingeplanten 600 000 Euro) der Puffer, der für die schwarzen Zahlen auf dem Konto sorgen soll. „Wenn wir weniger Gewerbesteuern einnehmen, ist das schnell weg“, warnte Magnus Schmagold (CDU). Man könne nicht davon ausgehen, dass die Boomphase der Wirtschaft ewig anhalte. Auch wenn die Schulden dank der Landesprogramme abgebaut seien, dürfe das Signal nicht sein, dass die Stadt jetzt viel Geld ausgeben kann.

Das sah Lukas Sittel (SPD) ähnlich, er lobte aber auch, dass die Stadt spürbar mehr Spielräume habe als vor Jahren: Man habe mehr Mitarbeiter in Kitas und Bauhof einstellen können und könne Großprojekte wie die Marktplatzumgestaltung oder die Sanierung der Turnhalle an der Südbahnhofstraße in Angriff nehmen – auch wenn dafür andere Projekte verschoben werden mussten. Die Streichliste war laut Heinemann eine DIN-A4-Seite lang und umfasste 1,1 Millionen Euro. Das trugen alle Fraktionen mit: Der Haushalt wurde einstimmig beschlossen.

